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***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

15.10.2020 17:16
GÜNCEL HABERLER



***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/10/2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Etkinsürekli İhracat Lojistik ve Ticaret A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Seramik Sıhhi Ürünlerin İmalatı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
500.000-TL
Edinim Yöntemi
Sermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
15/10/2020
Edinme Koşulları
Diğer (Other)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
17.955.180-TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1-TL
Toplam Tutar
17.955.180-TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%99,72
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%99,72
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%99,72
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,0033
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,0105
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Sermaye artışıyla yeni pay ihraç edilmiştir.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yoktur
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Nominal Değer
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Nominal değerden işlem yapıldığı için düzenlenmemiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu,
Şirketimiz aktifinde yer alan ve ekspertiz değeri 17.564.850 TL olan İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi, Menekşe Mevkii, 801 ada, 1 parselde kayıtlı 7.806,60 m2 büyüklüğündeki gayrimenkulümüzün ilgili mevzuat uyarınca mahkemece atanan bilirkişi tarafından takdir edilen 17.955.180 TL değerle Etkinsürekli İhracat Lojistik ve Ticaret A.Ş.' ne ayni sermaye olarak devredilmesine, böylece Etkinsürekli İhracat Lojistik ve Ticaret A.Ş.'nin halihazırda 500.000 TL olan sermayesinin 18.455.180 TL'ye yükselmesi neticesinde artırılan 17.955.180 TL tutarlı paylarına sahip olunmasına,
katılanların oybirliği ile karar vermiştir.
İlgili işlem 15/10/2020 tarihinde Ticaret Sicil tarafından tescil edilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881992


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AVOD 9,90 104.124.423 % 10,00  
PENGD 6,71 154.192.892 % 10,00  
RAYSG 18,26 7.947.374 % 10,00  
CEOEM 8,14 94.150.571 % 10,00  
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Tam 3.186 3.265 -16,34  
Yarım 1.540 1.579 -7,91  
Çeyrek 772 790 -3,95  
Gümüş.Ons 24,13 24,16 -0,13  
Gümüş Gr. 6,17 6,18 -0,00  
B. Petrol 42,95 42,95 -0,37  
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