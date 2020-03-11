***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler600.000.000 252.561.921 71.608.628 -5.664.156 62.419.923 -379.615 119.399.365 -9.109.526 -242.915.898 847.920.642 0 847.920.642Transferler0 0 0 0 0 0 0 -242.915.898 242.915.898 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -757.221 0 0 -196.882.437 -197.639.658 0 -197.639.658Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi273.193.432 -39.673.057 -417.611.352 0 0 0 -10.543.992 10.543.993 0 -184.090.976 0 -184.090.976Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 -40.000.000 0 -40.000.000 0 -40.000.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 -75.626.303 0 0 0 0 0 -75.626.303 0 -75.626.303Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -1.136.836 108.855.373 -281.481.431 -196.882.437 350.563.705 0 350.563.705Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -1.136.836 108.855.373 -281.481.431 -196.882.437 350.563.705 0 350.563.705Transferler0 0 0 0 0 0 0 -196.892.497 196.882.437 -10.060 0 -10.060Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -3.422.321 0 0 215.036.241 211.613.920 0 211.613.920Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.559.157 108.855.373 -478.373.928 215.036.241 562.167.565 0 562.167.565Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI81.124.295 -134.303.718Dönem Karı (Zararı)215.036.244 -196.882.439Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.643.906 -550.167.183Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7.044.525 3.876.717Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-146.131 -95.310.565Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-146.131 -95.310.565Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler0 -268.144Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler105.868.917 43.527.827Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler330.435.574 426.320.446Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-438.614.762 -671.203.943Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-438.535.477 -641.273.191Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-79.285 -29.930.752Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-944.217 0Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler0 -257.109.521İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-136.204.133 613.282.911Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler246.188.112 16.141.195İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)246.188.112 16.141.195Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler4 100.545.517 228.599.710Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-52.738.150 -108.912.224Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler36.637.992 20.829.762Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-399.003.159 396.225.659İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-67.834.445 60.398.809Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-67.834.445 44.739.244Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 15.659.565Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları82.476.017 -133.766.711Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.351.722 -537.007YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI6.084.933 -537.775.071Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri308.132 -11.483.948Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-617.053 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6.393.854 -528.615.814Alınan Temettüler0 2.324.691FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-24.254.384 642.877.720Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.530.227.853 1.165.883.705Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.507.688.838 -449.228.213Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-6.057.898 0Ödenen Temettüler0 -40.000.000Ödenen Faiz-40.735.501 -34.045.916Alınan Faiz0 268.144YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)62.954.844 -29.201.069NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)62.954.844 -29.201.069DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.466.916 37.667.985DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ71.421.760 8.466.916Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 71.421.760 8.466.916Ticari Alacaklar6,31 446.134.951 737.958.154İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,31 373.157.270 561.240.330İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 72.977.681 176.717.824Diğer Alacaklar7 79.664.155 19.879.767İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 79.664.155 19.879.767Türev Araçlar8 79.285 0Stoklar9 1.730.798.094 1.527.630.775Peşin Ödenmiş Giderler17 294.261.536 239.216.597İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler294.261.536 239.216.597Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar4.647 41.224Diğer Dönen Varlıklar18 132.892.669 126.296.539ARA TOPLAM2.755.257.097 2.659.489.972TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.755.257.097 2.659.489.972DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar6,31 103.221.772 57.586.681İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,31 99.502.791 53.297.454İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 3.718.981 4.289.227Diğer Alacaklar7,31 980.101 982.715İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 980.101 982.715Stoklar9 678.830.592 958.264.151Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar10 13.579.237 12.635.020Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 1.699.044.058 1.291.181.712Maddi Duran Varlıklar12 17.328.844 21.513.690Kullanım Hakkı Varlıkları13 21.854.344 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 827.664 943.399Peşin Ödenmiş Giderler17 41.382 2.348.171Diğer Duran Varlıklar18 0 15.230.000TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.535.707.994 2.360.685.539TOPLAM VARLIKLAR5.290.965.091 5.020.175.511KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 1.527.926.632 1.125.843.568İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları112.422.251 113.288.765İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.415.504.381 1.012.554.803Ticari Borçlar6,31 196.035.397 159.703.547İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,31 24.931.934 6.312.940İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 171.103.463 153.390.607Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 2.336.405 3.688.126Diğer Borçlar7,31 11.193.982 32.945.063İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 32.881.200İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 11.193.982 63.863Türev Araçlar0 3.544.958Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar8 0 3.544.958Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)19 183.913.331 67.470.553Kısa Vadeli Karşılıklar15 2.923.707 2.657.131Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.923.707 2.657.131Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 4.291.417 2.621.805İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.291.417 2.621.805ARA TOPLAM1.928.620.871 1.398.474.751TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.928.620.871 1.398.474.751UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 2.170.579.460 2.130.265.153İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar147.739.476 195.485.995İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.022.839.984 1.934.779.158Ticari Borçlar6,31 306.142 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,31 306.142 0Diğer Borçlar7,31 38.670.907 35.302.492İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 38.670.907 35.302.492Türev Araçlar8 0 2.512.940Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 2.512.940Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)19 586.348.191 1.101.794.128Uzun Vadeli Karşılıklar15 4.271.955 1.262.342Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar4.271.955 1.262.342TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.800.176.655 3.271.137.055TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.728.797.526 4.669.611.806ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar20 562.167.565 350.563.705Ödenmiş Sermaye873.193.432 873.193.432Sermaye Düzeltme Farkları212.888.864 212.888.864Birleşme Denkleştirme Hesabı-417.611.352 -417.611.352Geri Alınmış Paylar (-)-81.290.459 -81.290.459Paylara İlişkin Primler (İskontolar)62.419.923 62.419.923Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi71.608.628 71.608.628Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-4.559.157 -1.136.836Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.559.157 -1.136.836Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.559.157 -1.136.836Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler108.855.373 108.855.373Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-478.373.928 -281.481.431Net Dönem Karı veya Zararı215.036.241 -196.882.437TOPLAM ÖZKAYNAKLAR562.167.565 350.563.705TOPLAM KAYNAKLAR5.290.965.091 5.020.175.511Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 1.712.508.229 432.330.129Satışların Maliyeti21 -1.170.591.706 -351.143.122TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)541.916.523 81.187.007BRÜT KAR (ZARAR)541.916.523 81.187.007Genel Yönetim Giderleri22 -41.528.220 -59.799.777Pazarlama Giderleri22 -80.916.058 -75.894.004Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 270.176.829 282.351.907Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -164.209.179 -36.869.214Diğer Kazançlar (Kayıplar)11 167.015.259 641.273.191ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)692.455.154 832.249.110Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 2.699.691Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar26 944.217 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)693.399.371 834.948.801Finansman Gelirleri27 6.160.418 30.198.896Finansman Giderleri28 -484.523.548 -1.062.030.136SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)215.036.241 -196.882.439SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)215.036.241 -196.882.439DÖNEM KARI (ZARARI)215.036.241 -196.882.439Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları215.036.241 -196.882.439Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.422.321 -757.221Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.422.321 -757.221Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.422.321 -757.221TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)211.613.920 -197.639.660Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları211.613.920 -197.639.660http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826769BIST