***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -1.136.836 108.855.373 -283.019.402 -196.167.747 349.740.424 349.740.424Transferler0 0 0 0 0 0 0 -196.167.747 196.167.747 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -3.422.321 0 0 216.349.683 212.927.362 212.927.362Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.559.157 108.855.373 -479.187.149 216.349.683 562.667.786 562.667.786Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.559.157 108.855.373 -479.187.149 216.349.683 562.667.786 562.667.786Transferler0 0 0 0 0 0 0 216.349.683 -216.349.683 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -93.322 0 0 148.240.228 148.146.906 148.146.906Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 152.080 1.507.317 0 1.659.397 1.659.397Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.652.479 109.007.453 -261.330.149 148.240.228 712.474.089 712.474.089Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI727.787.313 77.708.116Dönem Karı (Zararı)148.240.228 216.349.683Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler396.165.870 3.643.906Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler44543 10.736.658 7.044.525Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler700.953 -146.131Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler700.953 -146.131Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler17.575.440 105.868.917Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.070.538.912 330.435.574Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -702.858.920 -438.614.762Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-702.938.205 -438.535.477Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler8 79.285 -79.285Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler10 -527.173 -944.217İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler183.410.101 -140.942.066Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler27.364.573 257.954.949Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 210.221.026 107.353.834Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-137.448.315 -74.118.474Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler87.160.730 41.053.652Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-80.005.942 -405.858.636İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler76.118.029 -67.327.391Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları727.816.199 79.051.523Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-28.886 -1.343.407YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-21.285.265 6.098.963Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları72.000.000 -45.707Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri44543 251.766 367.870Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları44543 -675.507 -617.053Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-92.861.524 6.393.853FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-705.637.263 -22.060.224Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.776.677.870 1.532.422.013Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.464.739.693 -1.507.688.838Türev Araçlardan Nakit Çıkışları8 0 -6.057.898Ödenen Faiz-17.575.440 -40.735.501YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)864.785 61.746.855NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)864.785 61.746.855DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ69.748.254 8.001.399DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ70.613.039 69.748.254Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 70.613.039 69.748.254Ticari Alacaklar6 446.577.426 463.084.642İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar369.555.633 404.898.346İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar77.021.793 58.186.296Diğer Alacaklar7 23.254.326 79.805.528İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar2.771.720 87.318İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar20.482.606 79.718.210Türev Araçlar8 0 79.285Stoklar9 1.481.749.415 1.716.529.874Peşin Ödenmiş Giderler17 415.726.168 278.588.094İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler31.336.990 36.310.206İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler384.389.178 242.277.888Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar18 7.715 4.647Diğer Dönen Varlıklar18 82.144.415 128.056.656ARA TOPLAM2.520.072.504 2.735.896.980Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar19 17.955.180 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.538.027.684 2.735.896.980DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar541.900 72.541.900Ticari Alacaklar6 92.364.415 103.221.772İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar82.830.380 99.502.791İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9.534.035 3.718.981Diğer Alacaklar7 1.044.000 978.865İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.044.000 978.865Stoklar9 628.779.710 604.220.277Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar10 14.106.410 13.579.237Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 2.494.843.787 1.699.044.059Maddi Duran Varlıklar12 16.344.374 18.128.585Kullanım Hakkı Varlıkları13 19.431.062 21.854.347Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 787.014 767.928Peşin Ödenmiş Giderler17 351.623 41.382Diğer Duran Varlıklar18 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.268.594.295 2.534.378.352TOPLAM VARLIKLAR5.806.621.979 5.270.275.332KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 1.854.157.664 1.527.926.632İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları135.711.101 107.180.639İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.718.446.563 1.420.745.993Ticari Borçlar6 270.181.567 182.714.695İlişkili Taraflara Ticari Borçlar32.667.863 22.649.290İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar237.513.704 160.065.405Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 2.292.663 2.321.549Diğer Borçlar7 10.543.595 11.190.782İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10.476.386 11.134.904İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar67.209 55.878Türev Araçlar8 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20 156.332.152 176.068.479Kısa Vadeli Karşılıklar15 3.205.497 2.923.707Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar3.205.497 2.923.707Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 3.323.608 4.285.047ARA TOPLAM2.300.036.746 1.907.430.891TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.300.036.746 1.907.430.891UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 2.232.950.024 2.170.579.460İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar126.398.881 147.739.476İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.106.551.143 2.022.839.984Ticari Borçlar6 0 306.142İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar0 306.142Diğer Borçlar7 30.298.104 38.670.907İlişkili Taraflara Diğer Borçlar1.319.291 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar28.978.813 38.670.907Türev Araçlar8 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20 526.078.576 586.348.191Uzun Vadeli Karşılıklar15 4.784.440 4.271.955Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar4.784.440 4.271.955TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.794.111.144 2.800.176.655TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.094.147.890 4.707.607.546ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar712.474.089 562.667.786Ödenmiş Sermaye21 873.193.432 873.193.432Sermaye Düzeltme Farkları212.888.864 212.888.864Birleşme Denkleştirme Hesabı-417.611.352 -417.611.352Geri Alınmış Paylar (-)-81.290.459 -81.290.459Paylara İlişkin Primler (İskontolar)62.419.923 62.419.923Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi71.608.628 71.608.628Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-4.652.479 -4.559.157Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.652.479 -4.559.157Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.652.479 -4.559.157Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler109.007.453 108.855.373Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-261.330.149 -479.187.149Net Dönem Karı veya Zararı148.240.228 216.349.683TOPLAM ÖZKAYNAKLAR712.474.089 562.667.786TOPLAM KAYNAKLAR5.806.621.979 5.270.275.332Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 1.988.371.425 1.697.294.898Satışların Maliyeti22 -1.211.649.151 -1.155.394.661TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)776.722.274 541.900.237BRÜT KAR (ZARAR)776.722.274 541.900.237Genel Yönetim Giderleri23 -38.195.139 -41.255.198Pazarlama Giderleri23 -53.417.667 -80.383.550Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 422.486.789 269.738.059Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -259.934.429 -163.246.211Diğer Kazançlar (Kayıplar)11 280.635.474 167.015.259ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.128.297.302 693.768.596Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar27 527.173 944.217FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.128.824.475 694.712.813Finansman Gelirleri28 15.350 6.160.418Finansman Giderleri29 -980.599.597 -484.523.548SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)148.240.228 216.349.683SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)148.240.228 216.349.683DÖNEM KARI (ZARARI)148.240.228 216.349.683Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları148.240.228 216.349.683Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-93.322 -3.422.321Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-93.322 -3.422.321Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-93.322 -3.422.321TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)148.146.906 212.927.362Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları148.146.906 212.927.362http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910642BIST