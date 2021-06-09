***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.559.157 108.855.374 -478.373.928 215.036.241 562.167.566 562.167.566Transferler0 0 0 0 0 0 0 215.036.241 -215.036.241 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 67.850 0 0 -110.992.402 -110.992.402 -110.992.402Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.491.307 108.855.374 -263.337.698 -110.992.402 451.243.014 451.243.014Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.652.479 108.855.374 -263.337.698 150.332.540 712.406.784 712.406.784Transferler0 0 0 0 0 0 0 150.332.540 -150.332.540 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 486.243 0 0 1.098.885.616 1.099.371.859 1.099.371.859Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.166.236 108.855.374 -113.005.147 1.098.885.616 1.811.778.643 1.811.778.643Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI81.296.272 129.424.168Dönem Karı (Zararı)1.098.885.616 -110.992.402Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.059.126.702 326.940.649Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.480.594 2.367.938Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.231.320 -195.288Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.231.320 -195.288Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler91.661.793 17.369.933Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler384.102.166 307.275.143Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.539.602.575 122.923Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-1.539.602.575Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 122.923İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler41.241.238 -86.674.022Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-55.704.839 -100.379.987Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-74.192.967 -163.308.766Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-54.184.695 38.096.359Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler15.196.275 -60.041.403Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)147.530.536 115.264.551İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler62.596.928 83.695.224Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları81.000.152 129.274.225Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler296.120 149.943YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI271.072.550 189.625Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 239.468Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-642.709 -49.843Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları271.715.259 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-366.876.297 -103.546.168Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.019.566.591 499.838.633Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.294.781.095 -621.776.394Ödenen Faiz-91.661.793 18.391.593YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-14.507.475 26.067.625NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-14.507.475 26.067.625DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ71.094.363 71.421.760DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ56.586.888 97.489.385Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri56.586.887 71.094.363Ticari Alacaklar428.939.837 446.577.426İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar368.056.248 369.555.633İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar60.883.589 77.021.793Diğer Alacaklar102.385.243 23.248.951İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar59.363.744 2.766.520İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar43.021.499 20.482.431Stoklar3 1.558.030.369 1.481.749.415Peşin Ödenmiş Giderler3 469.905.385 415.722.085İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler38.880.227 31.332.907İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler431.025.158 384.389.178Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9.703 7.715Diğer Dönen Varlıklar36.717.341 82.149.642ARA TOPLAM2.652.574.765 2.520.549.597Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar0 17.955.180TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.652.574.765 2.538.504.777DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar-150 0Ticari Alacaklar165.706.843 92.364.415İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar156.367.482 82.830.380İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9.339.361 9.534.035Diğer Alacaklar1.039.420 1.044.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.039.420 1.044.000Stoklar626.691.723 628.779.710Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar14.106.410 14.106.410Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller5 3.762.731.103 2.494.843.787Maddi Duran Varlıklar4 15.062.293 16.344.374Kullanım Hakkı Varlıkları17.292.565 19.431.062Maddi Olmayan Duran Varlıklar4 692.757 786.243Peşin Ödenmiş Giderler3 353.018 351.623TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.603.675.982 3.268.051.624TOPLAM VARLIKLAR7.256.250.747 5.806.556.401KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar3 1.632.962.612 1.854.157.664İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar42.935.456 135.711.101İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.590.027.156 1.718.446.563Ticari Borçlar285.378.935 270.182.660İlişkili Taraflara Ticari Borçlar11.693.041 32.668.450İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar273.685.894 237.514.210Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.588.783 2.292.663Diğer Borçlar87.507.585 10.543.595İlişkili Taraflara Diğer Borçlar67.073.610 10.476.386İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar20.433.975 67.209Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3 183.884.752 156.332.410Kısa Vadeli Karşılıklar3.721.829 3.205.497Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar3.721.829 3.205.497Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.279.093 3.323.984ARA TOPLAM2.201.323.589 2.300.038.473TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.201.323.589 2.300.038.473UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3 2.562.356.559 2.232.950.024İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar229.522.182 126.398.881İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.332.834.377 2.106.551.143Diğer Borçlar29.722.001 30.298.104İlişkili Taraflara Diğer Borçlar1.369.297 1.319.291İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar28.352.704 28.978.813Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3 646.056.770 526.078.576İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)76.822.514İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)569.234.256Uzun Vadeli Karşılıklar5.013.185 4.784.440Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar5.013.185 4.784.440TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.243.148.515 2.794.111.144TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.444.472.104 5.094.149.617ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.811.778.643 712.406.784Ödenmiş Sermaye873.193.432 873.193.432Sermaye Düzeltme Farkları212.888.864 212.888.864Birleşme Denkleştirme Hesabı-417.611.352 -417.611.352Geri Alınmış Paylar (-)-81.290.459 -81.290.459Paylara İlişkin Primler (İskontolar)62.419.923 62.419.923Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi71.608.628 71.608.628Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-4.166.236 -4.652.479Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.166.236 -4.652.479Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.166.236 -4.652.479Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler108.855.374 108.855.374Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-113.005.147 -263.337.687Net Dönem Karı veya Zararı1.098.885.616 150.332.540TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.811.778.643 712.406.784TOPLAM KAYNAKLAR7.256.250.747 5.806.556.401Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat350.142.422 415.793.510Satışların Maliyeti-311.814.703 -328.822.572TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)38.327.719 86.970.938BRÜT KAR (ZARAR)38.327.719 86.970.938Genel Yönetim Giderleri-12.028.668 -8.777.005Pazarlama Giderleri-17.067.678 -12.678.747Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler147.008.264 113.068.537Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-143.908.922 -80.207.942Diğer Kazançlar (Kayıplar)1.539.602.575 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.551.933.290 98.375.781FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.551.933.290 98.375.781Finansman Gelirleri20.361 1.838Finansman Giderleri-453.068.035 -209.370.021SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.098.885.616 -110.992.402SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.098.885.616 -110.992.402DÖNEM KARI (ZARARI)1.098.885.616 -110.992.402Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.098.885.616 -110.992.402Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar486.243 67.850Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)486.243 67.850Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)486.243 67.850TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.099.371.859 -110.924.552Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.099.371.859 -110.924.552http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941543BIST