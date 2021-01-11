***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
11.01.2021 12:21
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 11.12.2020
Genel Kurul Tarihi 11.01.2021
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 10.01.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak No:36 Sinpaş Plaza
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin Sermaye başlıklı 8'inci maddesinin tadil edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması
3 - Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği için seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin Genel Kurul'un onayına sunulması
4 - Dilek ve öneriler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Davet.pdf - İlan Metni
EK: 3 Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 KSS Tadil Metni SPK ve Ticaret Bakanlığı Onaylı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 11.01.2021 tarhili olağanüstü Genel Kurul toplantısında,
Kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000 TL'den 4.000.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin olarak Şirket ana sözleşmesinin Sermaye başlıklı 8.maddesinin tadil edilmesi,
Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın Hamdi Topçu'nun ayrılması nedeniyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine, Sayın Hamdi Topçu'nun görev süresini tamamlamak üzere Sayın Osman Nuri İNCEÖZ'ün seçilmesi,
kabul edilmiştir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Bilgilendirme Dökumanı.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 11 Ocak 2021 Pazartesi günü, saat 11.00'de Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak No:36 Sinpaş Plaza Beşiktaş İstanbul adresinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı düzenlenmesine karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899627
BIST