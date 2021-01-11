***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 11.12.2020Genel Kurul Tarihi 11.01.2021Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 10.01.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak No:36 Sinpaş PlazaGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi2 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin Sermaye başlıklı 8'inci maddesinin tadil edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması3 - Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği için seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin Genel Kurul'un onayına sunulması4 - Dilek ve önerilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Davet.pdf - İlan MetniEK: 3 Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 KSS Tadil Metni SPK ve Ticaret Bakanlığı Onaylı.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 11.01.2021 tarhili olağanüstü Genel Kurul toplantısında,Kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000 TL'den 4.000.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin olarak Şirket ana sözleşmesinin Sermaye başlıklı 8.maddesinin tadil edilmesi,Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın Hamdi Topçu'nun ayrılması nedeniyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine, Sayın Hamdi Topçu'nun görev süresini tamamlamak üzere Sayın Osman Nuri İNCEÖZ'ün seçilmesi,kabul edilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 Bilgilendirme Dökumanı.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, 11 Ocak 2021 Pazartesi günü, saat 11.00'de Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak No:36 Sinpaş Plaza Beşiktaş İstanbul adresinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı düzenlenmesine karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899627BIST