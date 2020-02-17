***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2020 17:47
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019 - 31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2019 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyanname Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2020
Açıklamalar
Ekli Mali Tablo 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemi geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine verilmiştir. İlgili Mali Tablo Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819592
BIST
17:37120.877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 725,58
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
17:376,0513
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0030
|Açılış
|: 6,0490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
17:376,5594
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0017
|Açılış
|: 6,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
17:37307,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,25
|Açılış
|: 307,84
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|TSPOR
|5,59
|313.787.527
|% 19,96
|
|GSRAY
|3,38
|1.043.867.140
|% 17,36
|
|GUBRF
|18,13
|376.823.262
|% 16,14
|
|AVGYO
|2,07
|71.708.299
|% 13,74
|
|YKGYO
|3,53
|32.709.021
|% 13,50
|
|ARDYZ
|15,70
|35.916.369
|% -12,78
|
|ERBOS
|24,48
|20.547.863
|% -10,92
|
|HUBVC
|39,74
|55.134.125
|% -7,97
|
|QNBFL
|141,90
|3.742.836
|% -7,86
|
|KRTEK
|3,40
|5.423.548
|% -7,10
|
|ASELS
|28,84
|1.989.077.430
|% -0,83
|
|THYAO
|15,23
|1.783.932.171
|% 2,28
|
|GSRAY
|3,38
|1.043.867.140
|% 17,36
|
|ODAS
|2,33
|1.014.309.132
|% 8,37
|
|PETKM
|4,17
|527.326.954
|% 0,48
|
|ODAS
|2,33
|1.014.309.132
|% 8,37
|
|GSRAY
|3,38
|1.043.867.140
|% 17,36
|
|KRDMD
|2,97
|472.212.872
|% 2,41
|
|PETKM
|4,17
|527.326.954
|% 0,48
|
|BJKAS
|2,96
|357.839.784
|% 2,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8467
|7,8861
|% -0,38
|
|Frank
|6,1383
|6,1753
|% -0,04
|
|Riyal
|1,6083
|1,6163
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.582
|1.582
|-0,89
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|2.038
|2.068
|3,00
|
|Tam
|2.029
|2.080
|-1,11
|
|Yarım
|981
|1.006
|-0,53
|
|Çeyrek
|492
|503
|-0,27
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,81
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,02
|
|B. Petrol
|57,26
|57,26
|-0,07
|
Seans Raporu
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17:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 844, 4 artarak (% 0.59 ) 144, 397
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Endeks 120, 855 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 59 üstünde . İşlem hacmi 12, 741.00 milyon TL de
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Yüzde 14.29 oranında artışla 2.56 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 839, 778 adet işlem
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17:46YGYO
Yüzde 4.29 oranında artışla 0.73 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 812, 905 adet işlem
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17:44GUBRF
Yüzde 16.85 oranında artışla 18.24 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 316, 851 adet işlem