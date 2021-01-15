***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.01.2021 16:31
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.11.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 06.11.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 25.11.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 11.01.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 15.01.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimi
BIST
17:471.524
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -23,05
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.548
En Düşük
1.516
17:477,4856
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 0,1247
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,5102
En Düşük
7,3521
17:479,0560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0877
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,0938
En Düşük
8,9346
17:47443,37
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 5,83
|Açılış
|: 443,37
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
444,73
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler17:46
|PKENT
|1.076,90
|2.276.821
|% 10,00
|
|SODSN
|35,20
|769.261
|% 10,00
|
|PKART
|18,72
|68.284.246
|% 9,99
|
|BURVA
|54,60
|16.180.763
|% 9,99
|
|MAALT
|189,40
|182.896.074
|% 9,99
|
|BASCM
|17,01
|515.691
|% -10,00
|
|SUMAS
|68,45
|464.776
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|37.785.567
|% -9,98
|
|ISKUR
|350.000,00
|350.000
|% -8,38
|
|TACTR
|13,14
|910.424
|% -6,74
|
|SISE
|7,80
|2.642.383.768
|% 0,91
|
|KOZAL
|113,90
|1.927.781.140
|% 3,08
|
|DOHOL
|3,46
|1.622.531.321
|% -4,68
|
|THYAO
|13,29
|1.602.193.468
|% 0,23
|
|EKGYO
|2,46
|1.452.280.490
|% -0,81
|
|EKGYO
|2,46
|1.452.280.490
|% -0,81
|
|DOHOL
|3,46
|1.622.531.321
|% -4,68
|
|TSKB
|1,89
|807.923.273
|% 1,07
|
|SISE
|7,80
|2.642.383.768
|% 0,91
|
|SKBNK
|1,60
|529.878.822
|% -2,44
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4782
|7,4807
|% 1,63
|
|Euro
|9,0492
|9,0567
|% 0,99
|
|Sterlin
|10,1437
|10,1945
|% 0,92
|
|Frank
|8,3831
|8,4336
|% 1,43
|
|Riyal
|1,9873
|1,9973
|% 1,57
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|-7,88
|
|Altın Gr.
|443
|443
|5,78
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|22,00
|
|Tam
|2.921
|2.998
|30,06
|
|Yarım
|1.412
|1.450
|14,54
|
|Çeyrek
|708
|725
|7,27
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,01
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,51
|55,51
|-0,91
|