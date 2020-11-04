***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz projelerinden İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Aşağı Dudullu Mahallesi 6785 parselde yer alan Gökorman Projesi kapsamında A bloka ait 216 konut ve 2 adet ticari üniteden oluşan toplam 218 adet bağımsız bölümün Yapı Kullanım İzin Belgesi 03/11/2020 tarihi itibariyle alınmıştır. Proje kapsamında teslim süreci devam etmektedir.Kamuyounun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886191BIST