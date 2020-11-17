***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz mülkiyetinde bulunan Muğla İli, Marmaris İlçesi, İçmeler Mahallesi, 1598 ve 2518 parsellerdeki gayrimenkullerimiz üzerinde projelendirdiğimiz "Sinpaş Kızılbük Wellness Resort" isimli 5 yıldızlı resort otel, devremülk, termal kür merkezi ve çarşıdan oluşan karma kullanımlı projemizde şantiye mobilizasyon çalışmalarımız tamamlanmış, hafriyat, kazı, kırım ve iksa işlerimiz için tedarikçi sözleşmeleri aktedilmiş ve inşaat çalışmalarına başlanmıştır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888929BIST