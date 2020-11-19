***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.11.2020 17:08
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 03.07.2015 tarihinde imzaladığı "kat karşılığı inşaat sözleşmesi" ile portföyüne eklediği İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi, Safra Mahallesi 13222 ve 13223 parsellerin imar uygulama işlemleri tamamlanmıştır. İmar uygulamasının tamamlanması ile birlikte hazırlanan mimari proje için Küçükçekmece Belediyesine ruhsat başvurusunda bulunulmuştur, başvurulan ruhsat projesine göre toplam inşaat alanı: 71.255 m², bağımsız bölüm sayısı: 399 adettir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889246
BIST
18:051.313
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 18,30
|Açılış
|: 1.294
|
|Önceki Kapanış
|: 1.295
|
1.326
En Düşük
1.278
18:057,5818
En Yüksek
|Değişim
|: -1,74%
|| -0,1342
|Açılış
|: 7,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7337
En Düşük
7,5065
18:058,9975
En Yüksek
|Değişim
|: -1,67%
|| -0,1527
|Açılış
|: 8,9900
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|Önceki Kapanış
|: 9,1700
|
9,1693
En Düşük
8,8885
18:05453,59
En Yüksek
|Değişim
|: -2,27%
|| -10,54
|Açılış
|: 453,59
|
|Önceki Kapanış
|: 464,13
|
464,93
En Düşük
448,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|891,30
|13.804.182
|% 10,00
|
|GUBRF
|41,58
|660.038.054
|% 10,00
|
|IZTAR
|12,76
|4.091.094
|% 10,00
|
|KLMSN
|17,05
|160.928.856
|% 10,00
|
|CASA
|60,50
|2.205.588
|% 10,00
|
|YBTAS
|17.100,00
|1.081.113
|% -10,00
|
|TKURU
|282,60
|837.626
|% -10,00
|
|MARKA
|8,87
|26.899.371
|% -9,95
|
|EUYO
|5,35
|4.052.828
|% -9,93
|
|MARTI
|2,70
|166.665.375
|% -9,70
|
|GARAN
|9,52
|14.004.932.203
|% 7,57
|
|YKBNK
|3,11
|5.383.904.453
|% 6,14
|
|KRDMD
|4,87
|5.290.912.245
|% 6,10
|
|AKBNK
|6,47
|3.265.746.413
|% 3,19
|
|VAKBN
|4,83
|2.548.458.271
|% 1,47
|
|YKBNK
|3,11
|5.383.904.453
|% 6,14
|
|GARAN
|9,52
|14.004.932.203
|% 7,57
|
|KRDMD
|4,87
|5.290.912.245
|% 6,10
|
|EKGYO
|1,92
|1.058.122.236
|% -3,52
|
|VAKBN
|4,83
|2.548.458.271
|% 1,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5789
|7,5818
|% -1,74
|
|Euro
|8,9846
|8,9975
|% -1,67
|
|Sterlin
|10,0004
|10,0505
|% -2,06
|
|Frank
|8,2825
|8,3324
|% -1,79
|
|Riyal
|2,0165
|2,0266
|% -1,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|-10,43
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-10,73
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.062
|-85,00
|
|Tam
|3.002
|3.080
|-85,19
|
|Yarım
|1.451
|1.490
|-41,22
|
|Çeyrek
|728
|745
|-20,60
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,91
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|5,82
|5,83
|-0,19
|
|B. Petrol
|44,03
|44,03
|-0,31
|
Seans Raporu
18:05
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17:58ATAGY
Yüzde 6.06 oranında artışla 4.55 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 526, 965 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, KRDMD, GARAN
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 09 artarak (% 1.29 ) 1, 188
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRSHL, CASA, SKTAS, IZTAR, KLMSN, PKENT, YESIL, SEKUR, GUBRF, SAFKR
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17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TKURU, MARKA, MARTI, EUYO, YBTAS