***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 03.07.2015 tarihinde imzaladığı "kat karşılığı inşaat sözleşmesi" ile portföyüne eklediği İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi, Safra Mahallesi 13222 ve 13223 parsellerin imar uygulama işlemleri tamamlanmıştır. İmar uygulamasının tamamlanması ile birlikte hazırlanan mimari proje için Küçükçekmece Belediyesine ruhsat başvurusunda bulunulmuştur, başvurulan ruhsat projesine göre toplam inşaat alanı: 71.255 m², bağımsız bölüm sayısı: 399 adettir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889246BIST