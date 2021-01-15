***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.01.2021 15:57
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III.48.1) 40 maddesinin 3. Fıkrasının ç bendi uyarınca 01 Ocak - 31 Aralık 2020 döneminde kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen alım, satım ve kiralama işlemlerinin toplu olarak bildirimi kapsamında, satım işlemlerimizin toplamı 1.373.885.028 TL + KDV, kiralama işlemlerimizin toplam bedeli ise 13.313.238 TL + KDV olacak şekilde gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902611
BIST
15:451.531
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -15,95
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.548
En Düşük
1.526
15:457,4284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0675
|Açılış
|: 7,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,4285
En Düşük
7,3521
15:459,0061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0378
|Açılış
|: 8,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,0061
En Düşük
8,9346
15:45440,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,34
|Açılış
|: 440,87
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
442,38
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler15:43
|PKENT
|1.076,90
|2.214.360
|% 10,00
|
|SODSN
|35,20
|769.261
|% 10,00
|
|BURVA
|54,60
|15.895.096
|% 9,99
|
|POLTK
|481,10
|3.658.284
|% 9,99
|
|KSTUR
|208,20
|1.731.808
|% 9,98
|
|BASCM
|17,01
|515.691
|% -10,00
|
|SUMAS
|68,45
|464.776
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|36.639.923
|% -9,98
|
|ISKUR
|350.000,00
|350.000
|% -8,38
|
|TACTR
|13,14
|910.424
|% -6,74
|
|SISE
|7,86
|2.376.992.544
|% 1,68
|
|KOZAL
|113,40
|1.552.941.053
|% 2,62
|
|EKGYO
|2,48
|1.312.235.049
|% 0,00
|
|THYAO
|13,26
|1.291.444.178
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,49
|1.154.922.674
|% -3,86
|
|EKGYO
|2,48
|1.312.235.049
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,49
|1.154.922.674
|% -3,86
|
|SISE
|7,86
|2.376.992.544
|% 1,68
|
|SKBNK
|1,60
|460.181.931
|% -2,44
|
|TSKB
|1,85
|430.366.335
|% -1,07
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4249
|7,4281
|% 0,91
|
|Euro
|8,9997
|9,0058
|% 0,42
|
|Sterlin
|10,0823
|10,1329
|% 0,31
|
|Frank
|8,3223
|8,3725
|% 0,69
|
|Riyal
|1,9722
|1,9821
|% 0,79
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|0,39
|
|Altın Gr.
|440
|440
|2,46
|
|Cumhuriyet
|2.917
|2.961
|8,00
|
|Tam
|2.902
|2.976
|7,53
|
|Yarım
|1.403
|1.439
|3,64
|
|Çeyrek
|704
|720
|1,83
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,26
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,06
|
|B. Petrol
|55,55
|55,55
|-0,87
|
Seans Raporu
15:43
daha fazla
-
15:57PINSU
Yüzde -4.87 oranında düşüşle 8.79 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 202, 158 adet işlem
-
15:55PINSU
Yüzde -4.87 oranında düşüşle 8.79 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 199, 332 adet işlem
-
15:54TDGYO
Yüzde -4.46 oranında düşüşle 9.43 lira fiyatla işlem gören hissede 734, 360 adet işlem
-
15:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 71 kaybederek (% -1.28 ) 1, 361
-
15:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YESIL, MERIT, KERVN, INVEO, AGYO, PKENT, AYCES, BURVA, KRONT, SODSN