***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 01 Ocak 2021 – 06 Nisan 2021 tarihleri arasında 144 adet konut ve 7 adet ticari ünite olmak üzere toplam 151 adet bağımsız bölümün satışını (ön satışlar dahil) gerçekleştirmiş olup, yapılan satışlara ilişkin toplam ciro ise (KDV Hariç) 221.576.504-TL'dir. Yine aynı tarih aralığında 139 adet bağımsız bölümün fiilen teslimi gerçekleştirilmiştir. İştirakimiz Kızılbük GYO portföyünde bulunan Kızılbük Devremülk Projesine ait 01 Ocak 2021 – 06 Nisan 2021 tarihleri arasında 2.051 adet devremülk satışını (ön satış) gerçekleştirmiş olup, yapılan satışlara ilişkin toplam (KDV Hariç) 172.777.104-TL ciro elde etmiştir. Not: Devremülkler birer hafta olarak satışı gerçekleşmektedir. Yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda 01 Ocak 2021 – 06 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılan konut ve ticari ünite satışlarından 221.576.504-TL, devremülk satışlarından 172.777.104-TL olmak üzere toplam 394.353.608-TL (KDV Hariç) ciro elde edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923977BIST