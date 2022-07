***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artışına ve Esas Sözleşme Tadiline İlişkin SPK Onayı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihinin DüzeltilmesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.05.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 873.193.431,324Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.500.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNGY00027 10.950.942,624 7.860.941,830 71,78324 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNGY00027 NâmaB Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNGY00035 73.926.354,451 53.066.735,165 71,78324 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNGY00035 NâmaC Grubu, SNGYO, TRESNGY00019 788.316.134,249 565.878.891,681 71,78324 C Grubu C Grubu, SNGYO, TRESNGY00019 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 873.193.431,324 626.806.568,676 71,78324Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 20.07.2022İç Kaynakların Detayı :Geçmiş Yıl Karları (TL) 626.806.568,676Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 07.06.2022Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 30.06.2022SPK Başvuru Tarihi 07.06.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 30.06.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 22.07.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 21.07.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin tamamı geçmiş yıl karlarından (olağanüstü yedeklerden) yapılacak bedelsiz sermaye artırımı ve Esas Sözleşme'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8 nolu maddesinin tadiline ilişkin gerekli yasal izinlerin alınması amacı ile 01.06.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu' na yapılan müracaat, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.06.2022 tarih ve 35/1019 sayılı kararı ile onaylanmış olup, sermaye artırımına ve değiştirilen Esas Sözleşmemizin Sermaye başlıklı 8. Maddesinin onaylı hali ve sermaye artırımına ilişkin onaylı ihraç belgesi 04.07.2022 tarih E-23637 sayılı Kurul izin yazısı şirketimizce teslim alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 SERMAYE VE PAYLAR SPK ONAYLI.pdfEK: 2 İHRAÇ BELGESİ SPK ONAYLI.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046453BIST