***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 18811884.454 TRY 1,25 Yönetim Kurulu'na aday gösterme İşlem GörmüyorB Nama 1 TRY 126993089.616 TRY 8,47 Yönetim Kurulu'na aday gösterme İşlem GörmüyorC Hamiline 1 TRY 1354195025.93 TRY 90,28 Yoktur İşlem GörüyorBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiS.S Modern Bursa Konut Yapı Kooperatifi Gayrimenkul Sektörü 96000 95400 TRY 99,375 Bağlı OrtaklıkSinpaş Co. Gayrimenkul Sektörü 500000 500000 SAR 100 Bağlı OrtaklıkBoğaziçi Eğitim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. Eğitim Hizmetlleri 105000000 16000000 TRY 15,24 İştirakGüney Marmaris Otel Yönetimleri ve Hizmetleri A.Ş. Otel Yönetim Hizmetleri 50000 50000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkKızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul Sektörü 300000000 245.364.087,19 TRY 81,79 Bağlı OrtaklıkAzer Ziraat Gıda ve Hayvancılık A.Ş. Karma Çiftçilik 7650000 7650000 TRY 100 Bağlı Ortaklık