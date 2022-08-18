***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.08.2022 20:47
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 18811884.454 TRY 1,25 Yönetim Kurulu'na aday gösterme İşlem Görmüyor
B Nama 1 TRY 126993089.616 TRY 8,47 Yönetim Kurulu'na aday gösterme İşlem Görmüyor
C Hamiline 1 TRY 1354195025.93 TRY 90,28 Yoktur İşlem Görüyor
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
S.S Modern Bursa Konut Yapı Kooperatifi Gayrimenkul Sektörü 96000 95400 TRY 99,375 Bağlı Ortaklık
Sinpaş Co. Gayrimenkul Sektörü 500000 500000 SAR 100 Bağlı Ortaklık
Boğaziçi Eğitim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. Eğitim Hizmetlleri 105000000 16000000 TRY 15,24 İştirak
Güney Marmaris Otel Yönetimleri ve Hizmetleri A.Ş. Otel Yönetim Hizmetleri 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul Sektörü 300000000 245.364.087,19 TRY 81,79 Bağlı Ortaklık
Azer Ziraat Gıda ve Hayvancılık A.Ş. Karma Çiftçilik 7650000 7650000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056931
BIST