***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
17.02.2021 20:43
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17/02/2021
Karar Sayısı
4
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
FİNANSAL TABLOLARIN VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU'NUN: Karar Tarihi: 17 Şubat 2021 Karar Sayısı: 4 SERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERİ: II, NO:14.1 SAYILI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI Yönetim Kurulumuzun 17 Şubat 2021 tarih ve 4 sayılı kararı ile kamuya açıklanması uygun bulunan, a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II N14.1 sayılı Tebliğ esasları çerçevesinde, Şirketimizin 01.01.2020 –31.12.2020 faaliyet dönemine ait "Finansal Tablolar ve Dipnotları" nın, Faaliyet Raporunun, ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı gereğince KAP üzerinden ilgili şablonlar ile hazırlanan "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)" ve "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)" nun tarafımızca incelendiğini, b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, hazırlanan finansal tablolar ve dipnotları ile faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanan finansal tablolar ve dipnotlarının işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, Beyan ederiz. Saygılarımızla, Kenan Evren Karakaya Dursun Yaşar Çamurali Muhasebe Müdürü Mali İşler Grup Başkanı (CFO)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910644
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|ATEKS
|59,95
|18.286.717
|% 10,00
|
|MERIT
|234,30
|879.797
|% 10,00
|
|ARZUM
|25,98
|157.149.914
|% 9,99
|
|SAYAS
|14,97
|22.999.758
|% 9,99
|
|ISKPL
|42,52
|457.446.159
|% 9,98
|
|RODRG
|29,72
|6.274.313
|% -9,99
|
|NIBAS
|33,98
|78.301.161
|% -9,96
|
|SERVE
|17,46
|1.075.367
|% -9,95
|
|EKIZ
|9,14
|2.084.775
|% -9,95
|
|DIRIT
|8,73
|1.497.807
|% -9,35
|
|VAKBN
|4,53
|2.854.064.598
|% 3,66
|
|SASA
|45,28
|2.717.926.488
|% 9,96
|
|KOZAL
|142,30
|2.008.977.109
|% -1,73
|
|GARAN
|9,55
|1.785.736.961
|% -1,95
|
|HALKB
|5,77
|1.498.661.500
|% 9,90
|
|VAKBN
|4,53
|2.854.064.598
|% 3,66
|
|SKBNK
|1,49
|905.667.857
|% -2,61
|
|EKGYO
|2,47
|825.899.074
|% -1,20
|
|HALKB
|5,77
|1.498.661.500
|% 9,90
|
|KARSN
|5,27
|1.263.058.353
|% 7,33
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9575
|6,9665
|% -0,38
|
|Euro
|8,3822
|8,3921
|% -0,95
|
|Sterlin
|9,6177
|9,6659
|% -0,79
|
|Frank
|7,7109
|7,7574
|% -1,19
|
|Riyal
|1,8497
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
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|1.773
|1.773
|-22,09
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-6,82
|
|Cumhuriyet
|2.667
|2.707
|-24,00
|
|Tam
|2.653
|2.722
|-21,32
|
|Yarım
|1.282
|1.317
|-10,31
|
|Çeyrek
|643
|658
|-5,16
|
|Gümüş.Ons
|27,32
|27,35
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|-0,00
|
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