***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.12.2023 13:26
***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye'de mevcut bayilerimiz ile gerçekleştirilen görüşmeler çerçevesinde
Samsun Bayimiz ile üst yapı boru ve radyatör ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 11.500.000 TL ve
Batman Bayimiz ile üst yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 4.200.000 TL
olmak üzere toplam 15.700.000 TL tutarında ürün satış sözleşmeleri 11.12.2023 tarihinde (bugün) imzalanmıştır.
Kamuya saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224406
BIST
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15:097.762
En Düşük
|Değişim
|: -1,92%
|| -151,79
|Açılış
|: 7.920
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|Önceki Kapanış
|: 7.914
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7.749
En Yüksek
7.925
15:0928,9932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0086
|Açılış
|: 28,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0300
|
29,0157
En Düşük
28,8493
15:0931,2328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0186
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
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31,3600
En Düşük
31,0975
15:091.859,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -7,40
|Açılış
|: 1.859,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.866,62
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1.872,34
En Düşük
1.855,85
BIST En Aktif Hisseler15:09
|AVTUR
|8,80
|4.634.701
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,42
|16.528.471
|% 10,00
|
|SKYMD
|10,24
|1.741.015
|% 9,99
|
|CATES
|76,00
|6.019.808
|% 9,99
|
|FMIZP
|394,25
|328.431.136
|% 9,97
|
|UMPAS
|8,10
|8.265.391
|% -10,00
|
|AYES
|31,28
|1.413.238
|% -9,96
|
|EGEEN
|12.435,00
|916.318.845
|% -9,40
|
|KRGYO
|46,02
|62.747.282
|% -8,69
|
|ALCAR
|1.335,00
|371.535.668
|% -8,62
|
|THYAO
|248,40
|4.404.031.239
|% -2,20
|
|TCELL
|57,65
|1.882.648.892
|% -1,45
|
|AGROT
|15,27
|1.868.639.552
|% 9,94
|
|AKBNK
|34,86
|1.813.229.317
|% -0,29
|
|ISCTR
|22,14
|1.799.200.428
|% -0,54
|
|EKGYO
|7,62
|1.310.805.840
|% -3,54
|
|AGROT
|15,27
|1.868.639.552
|% 9,94
|
|YKBNK
|19,71
|1.786.014.018
|% 0,20
|
|ISCTR
|22,14
|1.799.200.428
|% -0,54
|
|ZOREN
|4,67
|372.292.164
|% -2,91
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9890
|28,9932
|% 0,03
|
|Euro
|31,2233
|31,2328
|% 0,06
|
|Sterlin
|36,3784
|36,5608
|% 0,32
|
|Frank
|32,8155
|33,0132
|% 0,00
|
|Riyal
|7,7067
|7,7453
|% 0,03
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,91
|22,94
|% 0,66
|
|Platin
|924,04
|926,97
|% 0,66
|
|Paladyum
|947,34
|951,13
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,32
|75,32
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.996,43
|1.996,72
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:09
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-
15:23ICUGS
Yüzde -5.46 oranında düşüşle 9.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 640, 665 adet işlem
-
15:22OBASE
Yüzde -5.31 oranında düşüşle 44.56 lira fiyatla işlem gören hissede 438, 012 adet işlem
-
15:21XU100
Endeks 7, 769 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 82 altında . İşlem hacmi 46, 546.00 milyon TL de
-
15:21EGEEN
Yüzde -9.05 oranında düşüşle 12, 482.50 lira fiyatla işlem gören hissede 67, 611 adet işlem
-
15:20DOFER
Yüzde -7.49 oranında düşüşle 30.88 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 658, 233 adet işlem