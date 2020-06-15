***SNKRN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***SNKRN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [SNKRN]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. (SNKRN) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle SNKRN payında 16/06/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.SNKRN payında tedbirin uygulanacağı son tarih 14/07/2020'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851271BIST