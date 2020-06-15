***SNKRN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
15.06.2020 18:16
***SNKRN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. (SNKRN) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle SNKRN payında 16/06/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
SNKRN payında tedbirin uygulanacağı son tarih 14/07/2020'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851271
BIST
18:05109.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -279,52
|Açılış
|: 109.393
|
|Önceki Kapanış
|: 109.835
|
110.067
En Düşük
108.716
18:056,8641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0494
|Açılış
|: 6,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8410
|
6,8641
En Düşük
6,8141
18:057,7345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0609
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6900
|
7,7423
En Düşük
7,6457
18:05379,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,31
|Açılış
|: 379,05
|
|Önceki Kapanış
|: 379,36
|
380,72
En Düşük
374,73
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|1,10
|27.912.337
|% 10,00
|
|AYCES
|41,18
|2.538.140
|% 9,99
|
|TSPOR
|6,06
|341.104.072
|% 9,98
|
|TACTR
|7,39
|2.301.477
|% 9,97
|
|KSTUR
|46,32
|125.990
|% 9,97
|
|ISBIR
|1.044,10
|318.451
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,29
|25.780.335
|% -9,86
|
|EGCYO
|1,47
|495.778
|% -9,82
|
|EGCEY
|1,31
|256.672
|% -9,66
|
|EGCYH
|0,87
|705.293
|% -9,37
|
|THYAO
|12,56
|942.109.592
|% -1,57
|
|EKGYO
|1,91
|762.739.294
|% -1,04
|
|SASA
|10,73
|709.724.455
|% 4,07
|
|GARAN
|8,06
|701.250.630
|% -0,98
|
|GUSGR
|4,35
|689.063.303
|% 4,32
|
|EKGYO
|1,91
|762.739.294
|% -1,04
|
|CEMAS
|1,28
|279.073.889
|% 2,40
|
|KARSN
|2,23
|466.173.141
|% 9,85
|
|IEYHO
|0,82
|142.927.204
|% 9,33
|
|SKBNK
|1,26
|221.472.875
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5834
|8,6264
|% 0,74
|
|Frank
|7,1830
|7,2263
|% 0,80
|
|Riyal
|1,8205
|1,8296
|% 0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|-10,75
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.479
|-6,30
|
|Tam
|2.529
|2.548
|-6,50
|
|Yarım
|1.232
|1.243
|-3,20
|
|Çeyrek
|618
|622
|-1,60
|
|Gümüş.Ons
|17,22
|17,25
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,80
|3,80
|-0,03
|
|B. Petrol
|38,69
|38,69
|-0,04
|