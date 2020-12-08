***SNKRN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
08.12.2020 18:50
***SNKRN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. (SNKRN.E) payında 09/12/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "İnternetten Emir İletiminin Kısıtlanması", "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımının ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" ve "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 08/03/2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892197
BIST
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|Değişim
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|| 9,99
|Açılış
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1.348
En Düşük
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En Yüksek
|Değişim
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|| 0,0066
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|Önceki Kapanış
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7,8478
En Düşük
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18:059,4705
En Yüksek
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|| 0,0113
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|18,16
|279.088.808
|% 9,99
|
|SNPAM
|21,02
|4.985.369
|% 9,99
|
|EREGL
|13,45
|1.170.486.705
|% 9,98
|
|DOBUR
|24,74
|13.751.686
|% 9,96
|
|CASA
|115,00
|1.100.565
|% 9,94
|
|NIBAS
|73,35
|23.605.816
|% -10,00
|
|SAFKR
|14,87
|26.933.184
|% -9,99
|
|SUMAS
|35,20
|864.998
|% -9,97
|
|PKENT
|911,00
|1.349.554
|% -8,63
|
|TKNSA
|12,83
|383.034.712
|% -8,09
|
|PETKM
|4,89
|4.675.109.460
|% -4,12
|
|SISE
|7,13
|3.508.535.751
|% 4,09
|
|KRDMD
|5,23
|2.836.719.461
|% 2,75
|
|SASA
|20,22
|1.955.575.133
|% -1,75
|
|DOHOL
|2,87
|1.575.345.694
|% -2,05
|
|PETKM
|4,89
|4.675.109.460
|% -4,12
|
|KRDMD
|5,23
|2.836.719.461
|% 2,75
|
|DOHOL
|2,87
|1.575.345.694
|% -2,05
|
|SISE
|7,13
|3.508.535.751
|% 4,09
|
|EKGYO
|2,05
|897.466.174
|% 0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8079
|7,8163
|% 0,08
|
|Euro
|9,4583
|9,4705
|% 0,12
|
|Sterlin
|10,3961
|10,4482
|% -0,21
|
|Frank
|8,7533
|8,8061
|% 0,25
|
|Riyal
|2,0756
|2,0860
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|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.871
|6,60
|
|Altın Gr.
|469
|469
|0,92
|
|Cumhuriyet
|3.118
|3.165
|49,00
|
|Tam
|3.102
|3.181
|46,00
|
|Yarım
|1.499
|1.539
|22,25
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,13
|
|Gümüş.Ons
|24,57
|24,60
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|-0,00
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|B. Petrol
|48,79
|48,79
|0,00
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17:58AKMGY
Yüzde 5.10 oranında artışla 62.90 lira fiyatla işlem gören hissede 140, 371 adet işlem
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : GOLTS, OZKGY, ROYAL, SILVR, KRVGD, SNKRN, SELEC, OZKGY, YYAPI, SNPAM