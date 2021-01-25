***SNKRN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***SNKRN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [SNKRN]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. (SNKRN) payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 26/01/2021 tarihinden itibaren 6 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Yatırımcı Adı ve SoyadıMKK Sicil NumarasıLEVENT KABADAYI21202682BİLAL ÖZDEMİR24033400ERSİN ADIYAMAN43384320BEDRETTİN ARTİŞ27335633HASAN ÖZANAT39289756ABDULLAH KAYA42369573EMRE KALKAN39233703ABDULLAH FERHAT YILMAZ44062421HAKKICAN AYDIN44843125HALİL İBRAHİM DOĞRUER45409665ARİF BALKAN25772255Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 19/07/2021'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904275BIST