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***SNKRN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

25.01.2021 18:53



***SNKRN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. (SNKRN) payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde  belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 26/01/2021 tarihinden itibaren 6 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
 
    Yatırımcı Adı ve Soyadı
    MKK Sicil Numarası

    LEVENT KABADAYI
    21202682

    BİLAL ÖZDEMİR
    24033400

    ERSİN ADIYAMAN
    43384320

    BEDRETTİN ARTİŞ
    27335633

    HASAN ÖZANAT
    39289756

    ABDULLAH KAYA
    42369573

    EMRE KALKAN
    39233703

    ABDULLAH FERHAT YILMAZ
    44062421

    HAKKICAN AYDIN
    44843125

    HALİL İBRAHİM DOĞRUER
    45409665

    ARİF BALKAN
    25772255

 
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 19/07/2021'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904275


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Altın Gr. 441 442 -0,28  
Cumhuriyet 2.933 2.980 21,00  
Tam 2.922 2.995 20,07  
Yarım 1.412 1.449 9,71  
Çeyrek 708 724 4,85  
Gümüş.Ons 25,38 25,41 -0,06  
Gümüş Gr. 6,03 6,04 -0,03  
B. Petrol 55,33 55,33 0,08  
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