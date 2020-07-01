***SNKRN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
01.07.2020 14:52
ı'nda işlem göreceğinden, BIST Pay Endeksleri Temel Kuralları 7.1 maddesi gereğince söz konusu tarihten itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen endekslerden çıkarılacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
SENKRON GUVENLIK XUTUM 02/07/2020
SENKRON GUVENLIK XTUMY 02/07/2020
SENKRON GUVENLIK XBANA 02/07/2020
SENKRON GUVENLIK XUHIZ 02/07/2020
SENKRON GUVENLIK XSIST 02/07/2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853721
BIST
17:40115.514
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -1.010,34
|Açılış
|: 117.168
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
117.358
En Düşük
115.123
17:406,8557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0027
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8600
|
6,8574
En Düşük
6,8437
17:407,7206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0226
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,7294
En Düşük
7,6689
17:40388,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -3,84
|Açılış
|: 388,62
|
|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
394,40
En Düşük
388,29
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,63
|13.671.916
|% 10,00
|
|AYEN
|6,06
|113.198.779
|% 9,98
|
|KENT
|565,10
|13.738.504
|% 9,98
|
|CMBTN
|66,20
|16.394.018
|% 9,97
|
|AKMGY
|39,92
|4.656.009
|% 9,97
|
|UZERB
|5,02
|40.401
|% -7,04
|
|ULAS
|5,53
|6.787.030
|% -6,11
|
|GLRYH
|13,38
|15.259.681
|% -5,04
|
|RTALB
|33,28
|50.190.328
|% -4,86
|
|EKIZ
|9,75
|1.031.545
|% -4,79
|
|KRDMD
|3,26
|1.908.712.398
|% 0,31
|
|ASELS
|32,86
|1.195.824.772
|% 1,17
|
|THYAO
|12,31
|1.172.708.696
|% -1,68
|
|GARAN
|8,33
|1.160.139.230
|% -1,54
|
|ODAS
|2,58
|973.023.981
|% 4,03
|
|KRDMD
|3,26
|1.908.712.398
|% 0,31
|
|EKGYO
|2,02
|887.958.377
|% -1,46
|
|ODAS
|2,58
|973.023.981
|% 4,03
|
|DOHOL
|2,21
|791.603.914
|% 5,24
|
|SKBNK
|1,51
|465.225.452
|% 4,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5066
|8,5493
|% 0,38
|
|Frank
|7,2185
|7,2620
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8219
|1,8310
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.763
|-18,46
|
|Altın Gr.
|389
|389
|-3,12
|
|Cumhuriyet
|2.583
|2.622
|-3,00
|
|Tam
|2.598
|2.611
|-12,60
|
|Yarım
|1.262
|1.277
|-6,10
|
|Çeyrek
|631
|639
|-3,10
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,88
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,97
|-0,05
|
|B. Petrol
|41,73
|41,73
|0,46
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1202, 7 kaybederek (% -1.11 ) 107, 141
-
17:52
EUYO, OSMEN, KRDMA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:52
ULAS, ISATR, UZERB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:52YKSLN
Yüzde -4.35 oranında düşüşle 11.21 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 847, 349 adet işlem
-
17:50ULAS
Yüzde -6.11 oranında düşüşle 5.53 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 234, 604 adet işlem