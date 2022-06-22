***SNKRN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
22.06.2022 09:47
***SNKRN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )
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Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Şirket Unvanı
SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Kapatma (Suspension)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
22/06/2022
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
Açıklamalar
SNKRN.E sırası seans öncesinde geçici olarak işleme kapatılmıştır. Ayrıntılı duyuru daha sonra yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038614
BIST
10:302.561
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -14,68
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.572
En Düşük
2.552
10:3017,3604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0222
|Açılış
|: 17,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3250
|
17,3902
En Düşük
17,0644
10:3018,2460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0210
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,3239
En Düşük
18,0279
10:301.020,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,44
|Açılış
|: 1.020,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.023,47
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler10:28
|MAKIM
|12,87
|3.820.485
|% 10,00
|
|BRKO
|1,65
|348.305
|% 10,00
|
|ORMA
|33,48
|38.234
|% 8,00
|
|YGGYO
|21,48
|2.121.308
|% 6,97
|
|AKMGY
|52,35
|6.581.520
|% 5,29
|
|UFUK
|72,10
|801.103
|% -9,99
|
|MZHLD
|110,00
|659.010
|% -9,98
|
|LIDFA
|10,31
|502.221
|% -9,96
|
|DIRIT
|2,72
|16.119
|% -4,56
|
|VANGD
|3,38
|46
|% -4,25
|
|THYAO
|51,65
|771.272.152
|% -0,48
|
|EREGL
|28,02
|456.973.345
|% -2,37
|
|SASA
|46,06
|370.468.968
|% 0,83
|
|KARSN
|7,60
|329.641.187
|% -1,68
|
|SISE
|22,22
|323.049.365
|% -1,77
|
|KARSN
|7,60
|329.641.187
|% -1,68
|
|YKBNK
|4,92
|182.351.502
|% -1,20
|
|ODAS
|3,17
|114.431.024
|% -1,25
|
|EKGYO
|2,61
|83.503.570
|% -1,51
|
|SKBNK
|1,16
|29.259.358
|% -0,85
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3561
|17,3608
|% 0,13
|
|Euro
|18,2255
|18,2395
|% -0,15
|
|Sterlin
|21,0660
|21,1717
|% -0,72
|
|Frank
|17,8700
|17,9777
|% 0,03
|
|Riyal
|4,6120
|4,6352
|% 0,14
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|-4,85
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.020
|-1,92
|
|Cumhuriyet
|6.824
|6.927
|17,00
|
|Tam
|6.769
|6.874
|-13,00
|
|Yarım
|3.323
|3.362
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.681
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,33
|21,38
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,90
|-0,20
|
|B. Petrol
|109
|109
|-5,49
|