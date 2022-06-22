***SNKRN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma









***SNKRN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )İlgili Şirketler [SNKRN]İlgili Fonlar []TürkçePay İşlem Sırası Kapatma / AçmaYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiŞirket UnvanıSENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.Kapatma / Açma İşlemiKapatma (Suspension)Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi22/06/2022Sıra Açma Başlangıç TarihiAçıklamalarSNKRN.E sırası seans öncesinde geçici olarak işleme kapatılmıştır. Ayrıntılı duyuru daha sonra yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038614BIST