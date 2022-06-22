***SNKRN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
22.06.2022 12:32
***SNKRN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )
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Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Şirket Unvanı
SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Açma (Reactivation)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
22/06/2022
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
22/06/2022
Sıra Açma Saati
13:05
Açıklamalar
SNKRN.E pay sırası, Şirketin 21/06/2022 tarihli özel durum açıklamasına ilişkin talep edilen açıklamanın Şirket tarafından KAP'ta yapılmış olmasına istinaden saat 13:05'te Tek Fiyat Emir Toplama bölümünde yeniden işleme açılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038640
BIST
13:142.577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,75
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.578
En Düşük
2.552
13:1417,3574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0192
|Açılış
|: 17,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3902
En Düşük
17,0644
13:1418,2748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0078
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3239
En Düşük
18,0279
13:141.020,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,51
|Açılış
|: 1.020,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.023,47
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler13:12
|MAKIM
|12,87
|417.658.292
|% 10,00
|
|DGGYO
|10,93
|12.546.483
|% 8,76
|
|BRKO
|1,63
|1.412.027
|% 8,67
|
|BMSCH
|8,40
|85.783.389
|% 7,69
|
|AKSGY
|2,79
|22.152.093
|% 7,31
|
|UFUK
|72,10
|2.678.155
|% -9,99
|
|ULUSE
|165,90
|51.074.475
|% -9,98
|
|MZHLD
|110,00
|2.775.080
|% -9,98
|
|ORMA
|28,80
|334.298
|% -7,10
|
|SANEL
|6,76
|2.174.486
|% -5,06
|
|THYAO
|52,45
|2.659.379.275
|% 1,06
|
|EREGL
|28,14
|1.113.320.741
|% -1,95
|
|SASA
|45,72
|767.654.150
|% 0,09
|
|SISE
|22,34
|728.778.541
|% -1,24
|
|KARSN
|7,57
|652.908.728
|% -2,07
|
|ODAS
|3,10
|407.974.454
|% -3,43
|
|YKBNK
|4,94
|519.019.506
|% -0,80
|
|KARSN
|7,57
|652.908.728
|% -2,07
|
|EKGYO
|2,63
|165.637.057
|% -0,75
|
|AKBNK
|9,15
|527.007.060
|% 0,22
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3451
|17,3566
|% 0,11
|
|Euro
|18,2535
|18,2725
|% 0,03
|
|Sterlin
|21,2283
|21,3347
|% 0,05
|
|Frank
|17,9069
|18,0148
|% 0,23
|
|Riyal
|4,6103
|4,6334
|% 0,10
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|-4,82
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|-1,23
|
|Cumhuriyet
|6.793
|6.896
|-31,00
|
|Tam
|6.782
|6.876
|-11,00
|
|Yarım
|3.329
|3.363
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.681
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,34
|21,37
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,94
|-0,15
|
|B. Petrol
|110
|110
|-4,68
|