***SNKRN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.02.2020 16:00
***SNKRN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SNKRN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNKRN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818068
BIST
17:15117.817
En Yüksek
|Değişim
|: -2,64%
|| -3.198,48
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
116.648
17:156,0165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 6,0190
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0222
En Düşük
5,9746
17:156,5832
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0054
|Açılış
|: 6,5780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
17:15304,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,10
|Açılış
|: 304,84
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
304,94
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|48.681.925
|% 19,92
|
|SAYAS
|3,13
|10.532.584
|% 14,65
|
|DESA
|5,70
|47.134.407
|% 10,89
|
|BOSSA
|9,66
|52.392.720
|% 9,77
|
|ALCTL
|18,05
|67.443.755
|% 9,53
|
|LINK
|28,30
|4.068.494
|% -15,02
|
|BURVA
|14,00
|154.175
|% -14,11
|
|DOKTA
|46,86
|62.634.817
|% -13,94
|
|GYHOL
|25,58
|9.925.865
|% -12,40
|
|IZTAR
|2,91
|887.364
|% -12,08
|
|THYAO
|14,00
|1.889.559.594
|% -3,25
|
|TSPOR
|3,47
|889.075.384
|% 9,46
|
|PETKM
|3,96
|609.118.027
|% -3,65
|
|ASELS
|23,82
|571.341.257
|% -2,62
|
|KRDMD
|2,81
|551.291.297
|% -4,10
|
|IHLGM
|1,23
|398.783.714
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,47
|889.075.384
|% 9,46
|
|EKGYO
|1,64
|384.511.615
|% -2,38
|
|KRDMD
|2,81
|551.291.297
|% -4,10
|
|ODAS
|2,12
|392.323.106
|% -4,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7575
|7,7965
|% 0,37
|
|Frank
|6,1323
|6,1692
|% 0,03
|
|Riyal
|1,5998
|1,6078
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.575
|4,31
|
|Altın Gr.
|305
|305
|1,10
|
|Cumhuriyet
|2.014
|2.045
|4,00
|
|Tam
|2.008
|2.058
|7,83
|
|Yarım
|971
|996
|3,79
|
|Çeyrek
|487
|498
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,80
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|53,80
|53,80
|-0,65
|