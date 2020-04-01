***SNKRN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.04.2020 13:32
***SNKRN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNKRN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833792
BIST
14:5489.260
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -383,76
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
90.399
En Düşük
87.889
14:546,6722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0572
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6722
En Düşük
6,6108
14:547,2953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0013
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3102
En Düşük
7,2611
14:54340,84
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 5,06
|Açılış
|: 340,81
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
341,89
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|2,09
|2.270.541
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|103.991
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|2.204.068
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|349.894
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|349.894
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,13
|19.142.231
|% -9,80
|
|YBTAS
|4.575,00
|132.261
|% -8,53
|
|PEKGY
|2,48
|23.888.240
|% -8,15
|
|RTALB
|5,25
|12.622.236
|% -7,89
|
|GEDIK
|17,59
|12.570.714
|% -7,86
|
|THYAO
|9,04
|562.179.960
|% -0,33
|
|ASELS
|23,08
|501.122.262
|% -2,20
|
|SASA
|8,87
|474.889.530
|% 1,14
|
|GARAN
|7,96
|427.899.977
|% -2,09
|
|PETKM
|3,33
|400.908.820
|% 9,90
|
|IHLGM
|1,08
|213.737.402
|% 2,86
|
|ODAS
|1,40
|211.510.214
|% 2,94
|
|IHLAS
|0,53
|69.310.039
|% 3,92
|
|KRDMD
|1,95
|258.229.082
|% 2,63
|
|PETKM
|3,33
|400.908.820
|% 9,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2184
|8,2596
|% 0,37
|
|Frank
|6,8672
|6,9086
|% 0,19
|
|Riyal
|1,7645
|1,7734
|% 0,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.590
|1.591
|13,58
|
|Altın Gr.
|341
|341
|5,47
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,93
|13,96
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|0,01
|
|B. Petrol
|25,50
|25,50
|-0,85
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