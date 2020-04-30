***SNKRN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.04.2020 15:18
***SNKRN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SNKRN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNKRN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841557
BIST
15:10101.308
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -286,90
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
101.266
15:106,9886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0389
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9903
En Düşük
6,9408
15:107,5934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0341
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6076
En Düşük
7,5375
15:10384,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,02
|Açılış
|: 384,85
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|BRISA
|9,46
|22.120.288
|% 10,00
|
|OYAYO
|5,61
|29.543.365
|% 10,00
|
|GOLTS
|15,62
|17.402.407
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|
|KONYA
|256,10
|23.821.815
|% 9,96
|
|ARDYZ
|27,90
|14.202.411
|% -10,00
|
|DEVA
|16,20
|16.305.656
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.257.738
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|ULUUN
|12,70
|43.900.848
|% -9,99
|
|GARAN
|8,42
|934.191.218
|% 0,12
|
|THYAO
|10,66
|437.924.930
|% 0,38
|
|ASELS
|27,38
|383.341.442
|% -0,07
|
|PETKM
|3,58
|365.729.130
|% -0,56
|
|AFYON
|2,63
|305.324.527
|% 3,54
|
|ADESE
|1,48
|199.472.390
|% -3,90
|
|AFYON
|2,63
|305.324.527
|% 3,54
|
|GARAN
|8,42
|934.191.218
|% 0,12
|
|PETKM
|3,58
|365.729.130
|% -0,56
|
|IHLGM
|1,08
|104.729.418
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7172
|8,7609
|% 0,88
|
|Frank
|7,1641
|7,2072
|% 0,78
|
|Riyal
|1,8544
|1,8637
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.714
|0,47
|
|Altın Gr.
|385
|385
|2,16
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.524
|11,80
|
|Tam
|2.531
|2.586
|12,10
|
|Yarım
|1.233
|1.264
|5,90
|
|Çeyrek
|619
|632
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|15,22
|15,25
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,01
|
|B. Petrol
|26,48
|26,48
|2,26
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