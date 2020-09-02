***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.750.000 1.198.232 -29.733 5.177.954 -111.789 264.763 1.263.142 -10.589.079 165.348 5.088.838 5.088.838Transferler165.348 -165.348Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-877.920 -877.920 -877.920Dönem Karı (Zararı)-502.360 -502.360 -502.360Dönem Sonu Bakiyeler7.750.000 1.198.232 -29.733 5.177.954 -989.709 264.763 1.263.142 -10.423.731 -502.360 3.708.558 3.708.558Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.750.000 1.198.232 -29.733 5.177.954 -932.457 264.763 1.263.142 -10.423.731 -2.892.204 1.375.966 1.375.966Transferler-2.892.204 2.892.204Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29.733 97.310 127.043 127.043Dönem Karı (Zararı)-1.247.688 -1.247.688 -1.247.688Dönem Sonu Bakiyeler7.750.000 1.198.232 0 5.177.954 -835.147 264.763 1.263.142 -13.315.935 -1.247.688 255.321 255.321Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI51.536 436.486Dönem Karı (Zararı)-1.247.688 -502.360Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.247.688 -502.360Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.225.091 -369.477Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler63.621 31.806Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 -336.448Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -167.920Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -168.528Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler43.123 -570.891Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler43.123 -127.868Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -443.023Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.118.347 506.056İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-610.889 1.114.503Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler484.580 3.833.343İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 238.485İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)484.580 3.594.858Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.903.502 -446.500İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)2.903.502 -446.500Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler752.858 -633.145Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-5.081.522 -772.489Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler179.733 499.717İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 17.000İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)179.733 482.717Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)648.684 -1.213.720Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)76.165 -137.645İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-574.889 -15.058Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-574.889 -15.058Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-633.486 242.666Vergi İadeleri (Ödemeleri)685.022 193.820YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-8.585 11.832Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 11.832Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 11.832Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.585 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.585 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-55.439 -1.010.151Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri696.242 3.597.881Kredilerden Nakit Girişleri696.242 3.597.881Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-751.681 -4.608.032Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-751.681 -4.608.032YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-12.488 -561.833NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-12.488 -561.833DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ336.708 578.340DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ324.220 16.507Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 324.220 336.708Ticari Alacaklar6 3.610.398 4.094.978İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3.610.398 4.094.978Diğer Alacaklar10 79.498 2.954.553İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar79.498 2.954.553Stoklar8 2.555.355 3.308.213Peşin Ödenmiş Giderler9 6.367.031 1.285.509İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6.367.031 1.285.509Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar14 55.933 55.933Diğer Dönen Varlıklar13 1.676.399 1.337.160İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.676.399 1.337.160ARA TOPLAM14.668.834 13.373.054TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR14.668.834 13.373.054DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar10 3.814 3.814İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.814 3.814Maddi Duran Varlıklar11 859.495 914.116Mobilya ve Demirbaşlar706.776 747.641Özel Maliyetler152.719 166.475Diğer Maddi Duran VarlıklarMaddi Olmayan Duran Varlıklar12 1.793.257 1.793.672Şerefiye1.546.338 1.546.338Bilgisayar Yazılımları238.525 245.798Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar8.394 1.536Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı16 2.615.646 3.718.383TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.272.212 6.429.985TOPLAM VARLIKLAR19.941.046 19.803.039KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 2.973.003 2.945.875İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.973.003 2.945.875Banka Kredileri2.973.003 2.945.875Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 3.923.698 3.813.103İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.923.698 3.813.103Banka Kredileri3.923.698 3.813.103Ticari Borçlar6 5.510.783 5.331.050İlişkili Taraflara Ticari Borçlar36.723 36.723İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5.474.060 5.294.327Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar7 1.672.161 1.518.272Diğer Borçlar10 1.119.454 98.504İlişkili Taraflara Diğer Borçlar1.119.454 98.504Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 431.132 881.122İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)431.132 881.122Kısa Vadeli Karşılıklar134.333 128.175Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 43.533 37.375Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar90.800 90.800Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 3.900.612 3.480.973İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.900.612 3.480.973ARA TOPLAM19.665.176 18.197.074TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.665.176 18.197.074UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 0 164.715İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 164.715Banka Kredileri0 164.715Uzun Vadeli Karşılıklar17 20.549 65.284Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar20.549 65.284TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER20.549 229.999TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER19.685.725 18.427.073ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar255.321 1.375.966Ödenmiş Sermaye15 7.750.000 7.750.000Sermaye Düzeltme Farkları1.198.232 1.198.232Geri Alınmış Paylar (-)0 -29.733Paylara İlişkin Primler (İskontolar)5.177.954 5.177.954Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15 -835.147 -932.457Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-835.147 -932.457Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-835.147 -932.457Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 264.763 264.763Yasal Yedekler264.763 264.763Diğer Yedekler1.263.142 1.263.142Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-13.315.935 -10.423.731Net Dönem Karı veya Zararı-1.247.688 -2.892.204TOPLAM ÖZKAYNAKLAR255.321 1.375.966TOPLAM KAYNAKLAR19.941.046 19.803.039Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 2.062.452 6.527.541 1.060.081 3.660.505Satışların Maliyeti-923.636 -5.603.354 -224.616 -3.476.027TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.138.816 924.187 835.465 184.478BRÜT KAR (ZARAR)1.138.816 924.187 835.465 184.478Genel Yönetim Giderleri20 -990.798 -864.711 -313.620 -371.903Pazarlama Giderleri20 -35.993 -328.053 -15.362 -77.370Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 27.987 887.608 26.705 359.002Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -46.859 -180.680 -32.132 -70.636ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)93.153 438.351 501.056 23.571Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 0 321 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)93.153 438.672 501.056 23.571Finansman Gelirleri22 20.367 0 20.367 -14.744Finansman Giderleri22 -242.861 -434.976 -241.579 -180.723SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-129.341 3.696 279.844 -171.896Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.118.347 -506.056 -1.118.347 -67.532Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 -1.118.347 -506.056 -1.118.347 -67.532SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.247.688 -502.360 -838.503 -239.428DÖNEM KARI (ZARARI)-1.247.688 -502.360 -838.503 -239.428Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-1.247.688 -502.360 -838.503 -239.428Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar15 97.310 -877.920 -15.160 -42.833Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)81.700 -1.128.172 -52.099 -57.547Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler15.610 250.252 36.939 14.714Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi15.610 250.252 36.939 14.714Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)97.310 -877.920 -15.160 -42.833TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.150.378 -1.380.280 -853.663 -282.261Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-1.150.378 -1.380.280 -853.663 -282.261http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873010BIST