***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30.01.2020 tarihinde (Bugün) investing.com adlı internet sitesinde Şirketimizin Ziraat Bankası A.Ş. tarafından düzenlendiği iddia edilen güvenlik sistemlerinin yenileme ihalesinde son ikiye kaldığına dair gerçeğe aykırı bir açıklama yer almıştır.Şirketimizin bu tarz bir ihale başvurusu olmayıp, söz konusu haberin doğru olmadığını beyan ederiz.İş bu açıklama Sermaye Piyasası Kurulu II-15.1 Özel Durumlar Tebliğinin " Haber ve Söylentilerin Doğrulanması" başlıklı 9. maddesi gereği yapılmıştır.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815638BIST