***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi 14.06.2021 Tarihli Tahsisli Sermaye Artırımımız başvurumuz üzerine, Spk tarafından işlemden kaldırılmıştır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal Nedeni14.06.2021 tarihli Tahsisli Sermaye Artırımı başvurumuz Talebimiz üzerine Spk tarafından işlemden kaldırılmıştır.İptal Edilen SüreçSermaye Artırımıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944927BIST