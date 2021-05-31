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***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

31.05.2021 22:11



***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 / 31.03.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
zincirlikuyu - şişli
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 yılı 1.dönem geçici vergi gelir tablosu
Mali Tablonun Verilme Tarihi
31/05/2021
Açıklamalar

Şirketimizin 01.01.2021 - 31.03.2021 dönemine ait geçici vergi beyannamesi ekinde Şişli Vergi Dairesine verilmiş olan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu (Solo) ve Bağlı Ortaklığımız Senkron Bina Teknolojilerinin 01.01.2021 - 31.03.2021 dönemine ait geçici vergi beyannamesi ekinde Şişli Vergi Dairesine verilmiş olan, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu (Solo) ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939207


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