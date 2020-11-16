***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 16.11.2020 tarih ve 2020-41 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında1- Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet ARI‘nın 16.11.2020 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa talebinin kabulüne,2- Görevden ayrılma sonucu boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda, selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Sayın Selahattin KURUTKAN ve Sayın Ahmet SEBA'nın Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Asil Üyeleri olarak atanmalarına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Saygılarımızla,SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888781BIST