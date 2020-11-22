***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.06.2020 (3 Aylık 2020) - 06.09.2020 (6 Aylık 2020)Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 30.09.2020 tarihli Konsolide Mali Tablolarında Yer Alan Borçları Hakkındaki Gelişmeler1- 30.09.2020 tarihli Konsolide Mali Tablolarımızda kısa vadeli ve uzun vadeli olmak üzere toplam 5.577.346,01.- TL Banka kredi borçları nedeniyle bu tarihten sonra yapılan işlemler hakkında bilgilera- 5.577.346,01.- TL tutarındaki bölüm için ilgili Bankalar tarafından takip amacıyla Şirketimize tebligatta bulunulmuştur. Buna karşılık hukuki itiraz yapılmış olup, adli yargı nezdinde yapılan itiraz neticesi mahkeme süreci devam etmektedir.Yukarıda açıklanan ve halen devam eden Banka kredilerimiz için, Türkiye Bankalar Birliği'nin 08.11.2019 tarihli "Küçük Ölçekli Şirketler İçin Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması" hakkındaki kamuoyu duyurusu nedeniyle Şirketimiz tarafından en büyük alacaklı banka ile tüm bankalar adına finansal yapılandırma görüşmeleri başlatılmış ve devam ettirilmektedir.2- 30.09.2020 tarihli Konsolide Mali Tablolarımızda toplam 5.063.019,65.- TL Vergi Dairesi ve SGK borçları nedeniyle bu tarihten sonra yapılan işlemler hakkında bilgilera- Vergi Dairesine olan dolaylı ve dolaysız vergiler kaynaklı toplam borç tutarı 4.142.990,90.- TL'dir.Söz konusu borç tutarının TBMM' de görüşülen vergi borçlarının yapılandırması yasallaşmasından sonra Gelir İdaresi Başkanlığı nezdinde yapılandırma işlemlerine başvurulacaktır.b- Şirketimizin SGK'ya olan borç tutarı 920.028,75.- TL'dir. Firmamıza 223.581,63.-TL borç tutarı için kurum tarafından tebligatta bulunulmuştur.Söz konusu borç tutarının TBMM'de görüşülen SGK Prim borçlarının yapılandırması yasallaşmasından sonra Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı nezdinde yapılandırma işlemlerine başvurulacaktır.3- 30.09.2020 tarihli Konsolide Mali Tablolarımızda toplam 5.530.296,48.- TL Ticari Borçlar nedeniyle bu tarihten sonra yapılan işlemler hakkında bilgilera- Söz konusu borç tutarının 504.264,25.- TL bölümü için muhatap ticari alacaklılar tarafından yasal takibe geçilmiş olup, adli yargıda tarafımızca yapılan itirazlar nedeniyle mahkeme süreçleri devam etmektedir.b- 5.026.032,23.- TL bölüm için herhangi bir bildirim veya adli takip Şirketimize iletilmemiş olup, muhatap alacaklılar Şirketimiz ile ticari ilişkilerini devam ettirmektedirler.4- 30.09.2020 tarihli Konsolide Mali Tablolarımızda toplam 2.087.598,33.- TL Personele olan borçlar (maaş ve yasal tazminat borçları) nedeniyle bu tarihten sonra yapılan işlemler hakkında bilgilera- 264.730.- TL bölüm için Şirketimiz aleyhine yasal takip başlatılmış olup, adli yargıda gerçekleştirdiğimiz itirazlar nedeniyle mahkeme süreçleri devam etmektedir.b- 1.822.868,33.- TL bölüm için muhatap personel tarafından herhangi bir tebligat veya adli takip işlemi mevcut değildir.Şirketimiz olağan faaliyet programına mevcut iş hedefleri doğrultusunda devam etmekte olup, 31.12.2020 tarihli Konsolide Mali Tabloların yayınlanması akabinde iş bu KAP bildiriminde yer alan borç yapısı hakkında bilgiler de güncellenerek kamuoyu bilgisine sunulmaya devam edilecektir.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Saygılarımızla,SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889478BIST