***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.11.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin GİB - (Vergi Dairesi) borçlarının yapılandırılması amacıyla, 7256 sayılı Kanun çerçevesinde Şirketimiz ve Şirketimizin Bağlı Ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. adına ilgili kamu kurumuna yapılan resmi başvurumuz sonuçlanmıştır. Buna göre, Vergi Dairesi borçları yapılandırması, 31 Ocak 2021 tarihinden başlamak üzere 18 eşit taksitte ve 36 ayda ödenmek suretiyle aşağıdaki toplam tutarlar üzerinden onaylanmıştır.GİB (Vergi Dairesi)Yapılandırılan Borç (TL)Hesaplanan Gecikme Zammı (TL)Ödenecek Taksitli Toplam Tutar (TL)Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş.2.646.357,74396.953,673.043.311,41Senkron Bina Teknolojileri A.Ş.539.040,1880.856,03619.896,21TOPLAM3.185.397,92477.809,703.663.207,62Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Saygılarımızla,SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893135BIST