***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.12.2020 23:58
***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin GİB - (Vergi Dairesi) borçlarının yapılandırılması amacıyla, 7256 sayılı Kanun çerçevesinde Şirketimiz ve Şirketimizin Bağlı Ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. adına ilgili kamu kurumuna yapılan resmi başvurumuz sonuçlanmıştır. Buna göre, Vergi Dairesi borçları yapılandırması, 31 Ocak 2021 tarihinden başlamak üzere 18 eşit taksitte ve 36 ayda ödenmek suretiyle aşağıdaki toplam tutarlar üzerinden onaylanmıştır.
GİB (Vergi Dairesi)
Yapılandırılan Borç (TL)
Hesaplanan Gecikme Zammı (TL)
Ödenecek Taksitli Toplam Tutar (TL)
Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş.
2.646.357,74
396.953,67
3.043.311,41
Senkron Bina Teknolojileri A.Ş.
539.040,18
80.856,03
619.896,21
TOPLAM
3.185.397,92
477.809,70
3.663.207,62
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla,
SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893135
BIST
18:051.389
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 17,85
|Açılış
|: 1.378
|
|Önceki Kapanış
|: 1.371
|
1.395
En Düşük
1.378
18:057,8513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,8570
En Düşük
7,8422
18:059,5464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0037
|Açılış
|: 9,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,5477
En Düşük
9,5328
18:05461,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,51
|Açılış
|: 461,24
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
468,54
En Düşük
459,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HEKTS
|14,85
|529.726.123
|% 10,00
|
|VERTU
|10,67
|28.468.055
|% 10,00
|
|YAPRK
|45,10
|1.491.979
|% 10,00
|
|EKIZ
|7,71
|733.283
|% 9,99
|
|UZERB
|46,46
|599.055
|% 9,99
|
|GEDZA
|25,20
|78.129.138
|% -10,00
|
|SNPAM
|24,30
|11.121.839
|% -10,00
|
|SEYKM
|25,08
|15.082.109
|% -9,98
|
|BERA
|19,66
|220.652.006
|% -9,98
|
|PAMEL
|22,38
|4.408.001
|% -9,98
|
|GARAN
|9,66
|2.328.408.895
|% 1,36
|
|PETKM
|4,85
|2.292.961.756
|% 1,25
|
|SISE
|7,33
|2.245.650.196
|% 1,38
|
|THYAO
|12,55
|1.997.852.856
|% 1,13
|
|KRDMD
|5,43
|1.917.801.768
|% 1,88
|
|PETKM
|4,85
|2.292.961.756
|% 1,25
|
|ODAS
|4,01
|1.565.077.566
|% 9,86
|
|KRDMD
|5,43
|1.917.801.768
|% 1,88
|
|YKBNK
|3,06
|1.049.703.801
|% 2,00
|
|SISE
|7,33
|2.245.650.196
|% 1,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8408
|7,8513
|% 0,01
|
|Euro
|9,5261
|9,5464
|% 0,04
|
|Sterlin
|10,4271
|10,4794
|% 0,83
|
|Frank
|8,8139
|8,8670
|% 0,35
|
|Riyal
|2,0862
|2,0967
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.828
|-1,15
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-2,56
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.117
|-14,00
|
|Tam
|3.057
|3.135
|-15,75
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|-7,62
|
|Çeyrek
|741
|758
|-3,81
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,88
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|-0,01
|
|B. Petrol
|50,34
|50,34
|0,36
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, TUPRS, YKBNK
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 96 artarak (% 1.37 ) 1, 253
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SEKFK, OZKGY, SELEC, MZHLD, OZKGY, YAPRK, SELGD, VERTU, SNKRN, EPLAS
-
17:59
POLTK, NIBAS, BURVA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
ISATR, SUMAS, DARDL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında