***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.12.2020 23:01
***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarının yapılandırılması amacıyla, 7256 sayılı Kanun çerçevesinde Şirketimiz ve Şirketimizin Bağlı Ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. adına ilgili kamu kurumuna yapılan resmi başvurumuz sonuçlanmıştır.
Buna göre, SGK borçları yapılandırması 01 Mart 2021 tarihinden başlamak üzere 18 eşit taksitte ve 36 ayda ödenmek suretiyle aşağıdaki toplam tutarlar üzerinden onaylanmıştır.
SGK
Yapılandırılan Borç (TL)
Hesaplanan Gecikme Zammı (TL)
Ödenecek Taksitli Toplam Tutar (TL)
Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş.
89.034,32
13.355,15
102.389,47
Senkron Bina Teknolojileri A.Ş.
889.424,06
133.406,32
1.022.830,38
TOPLAM
978.458,38
146.761,47
1.125.219,85
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla,
SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893292
BIST
18:051.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 6,85
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.389
|
1.400
En Düşük
1.385
18:057,8380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0018
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,8381
En Düşük
7,8273
18:059,5359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0025
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5400
|
9,5359
En Düşük
9,5183
18:05467,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 5,32
|Açılış
|: 467,10
|
|Önceki Kapanış
|: 461,75
|
468,40
En Düşük
460,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARTN
|3.264,80
|467.526.771
|% 10,00
|
|INTEM
|22,66
|2.631.642
|% 10,00
|
|UZERB
|51,10
|874.372
|% 9,99
|
|IZTAR
|16,31
|2.162.788
|% 9,98
|
|ISGSY
|19,83
|128.316.588
|% 9,98
|
|RTALB
|33,12
|170.091.570
|% -10,00
|
|ISKUR
|333.000,00
|333.000
|% -10,00
|
|IZMDC
|12,63
|56.657.687
|% -9,98
|
|BERA
|17,70
|108.495.693
|% -9,97
|
|ROYAL
|4,46
|1.273.792
|% -9,90
|
|GARAN
|9,65
|2.082.635.008
|% -0,10
|
|ODAS
|4,01
|2.065.405.953
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,42
|2.015.321.091
|% -0,18
|
|PETKM
|4,95
|1.692.498.963
|% 2,06
|
|EKGYO
|2,10
|1.455.226.620
|% 3,45
|
|EKGYO
|2,10
|1.455.226.620
|% 3,45
|
|ODAS
|4,01
|2.065.405.953
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,42
|2.015.321.091
|% -0,18
|
|PETKM
|4,95
|1.692.498.963
|% 2,06
|
|YKBNK
|3,14
|999.352.206
|% 2,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8339
|7,8380
|% 0,02
|
|Euro
|9,5159
|9,5359
|% 0,03
|
|Sterlin
|10,5081
|10,5608
|% 0,71
|
|Frank
|8,8172
|8,8703
|% -0,01
|
|Riyal
|2,0830
|2,0934
|% -0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|-1,31
|
|Altın Gr.
|467
|467
|5,36
|
|Cumhuriyet
|3.097
|3.114
|-3,00
|
|Tam
|3.083
|3.161
|25,88
|
|Yarım
|1.490
|1.529
|12,52
|
|Çeyrek
|747
|764
|6,26
|
|Gümüş.Ons
|24,47
|24,52
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|-0,01
|
|B. Petrol
|50,70
|50,70
|0,41
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 42 artarak (% 0.48 ) 1, 548
-
17:55
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, RTALB, ISKUR
-
17:53OSMEN
Yüzde 5.50 oranında artışla 24.16 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 101 adet işlem
-
17:52ALBRK
Yüzde 4.30 oranında artışla 1.94 lira fiyatla işlem gören hissede 233, 130, 147 adet işlem
-
17:50XU100
Endeks 1, 396 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 54 üstünde . İşlem hacmi 28, 197.00 milyon TL de