***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.11.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarının yapılandırılması amacıyla, 7256 sayılı Kanun çerçevesinde Şirketimiz ve Şirketimizin Bağlı Ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. adına ilgili kamu kurumuna yapılan resmi başvurumuz sonuçlanmıştır.Buna göre, SGK borçları yapılandırması 01 Mart 2021 tarihinden başlamak üzere 18 eşit taksitte ve 36 ayda ödenmek suretiyle aşağıdaki toplam tutarlar üzerinden onaylanmıştır.SGKYapılandırılan Borç (TL)Hesaplanan Gecikme Zammı (TL)Ödenecek Taksitli Toplam Tutar (TL)Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş.89.034,3213.355,15102.389,47Senkron Bina Teknolojileri A.Ş.889.424,06133.406,321.022.830,38TOPLAM978.458,38146.761,471.125.219,85Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Saygılarımızla,SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893292BIST