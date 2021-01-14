***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Bağlı Ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile INDRA S.L.U. MINSAIT firması arasında, Irak'da yapılması planlanan yeni bir proje için Elektronik Güvenlik Sistemlerinin Entegrasyonu kapsamında Gizlilik Anlaşması (NDA) imzalanmıştır.Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.Saygılarımızla,SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902270BIST