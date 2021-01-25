***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.01.2021 18:05
***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 27.500.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 7.750.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, payların nominal değerinden az olmamak koşuluyla, Prosedür çerçevesinde hesaplanacak baz fiyatın %20 fazlası olarak belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle 3.750.000 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılmasının Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanması sonucu
Şirketimizce tahsisli sermaye artırımına konu payların nominal tutarının, payların satış fiyatının tespiti amacıyla 25.01.2021 tarihi itibariyle TSP Prosedürü çerçevesinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmış olup, satış fiyatının kesinleştirilmesinin ardından ihraç belgesinin onaylanması amacıyla SPK'ya başvuru yapılacaktır.
TSP Prosedürü çerçevesinde Bülent Çobanoğlu'na hisse satış işlemi başvuru tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde gerçekleştirilecektir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla,
SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904251
BIST
18:051.540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,24
|Açılış
|: 1.557
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.560
En Düşük
1.537
18:057,4072
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0031
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4277
En Düşük
7,3635
18:058,9948
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0280
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0100
|
9,0459
En Düşük
8,9676
18:05441,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,19
|Açılış
|: 441,65
|
|Önceki Kapanış
|: 441,83
|
444,18
En Düşük
438,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAPLM
|48,40
|3.644.423
|% 10,00
|
|KSTUR
|231,00
|1.450.547
|% 10,00
|
|LUKSK
|40,04
|7.012.871
|% 10,00
|
|MAALT
|231,10
|3.080.101
|% 10,00
|
|BASCM
|17,93
|1.220.589
|% 10,00
|
|POLTK
|490,50
|11.421.889
|% -10,00
|
|MERIT
|162,00
|4.012.858
|% -9,95
|
|OZRDN
|11,59
|12.495.182
|% -9,95
|
|EMNIS
|37,56
|2.475.347
|% -9,80
|
|KERVN
|1,24
|7.749.291
|% -9,49
|
|KOZAL
|121,40
|2.535.876.041
|% 6,12
|
|ODAS
|4,04
|1.715.853.578
|% 6,04
|
|KRDMD
|6,99
|1.547.098.439
|% 1,01
|
|PETKM
|5,26
|1.541.813.629
|% 2,73
|
|GARAN
|9,54
|1.286.212.929
|% -2,25
|
|ODAS
|4,04
|1.715.853.578
|% 6,04
|
|TSKB
|1,96
|831.511.581
|% -3,45
|
|IHLGM
|1,57
|514.094.403
|% 6,08
|
|EKGYO
|2,47
|796.205.917
|% -0,80
|
|PETKM
|5,26
|1.541.813.629
|% 2,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3990
|7,4072
|% -0,04
|
|Euro
|8,9874
|8,9948
|% -0,31
|
|Sterlin
|10,0861
|10,1367
|% -0,22
|
|Frank
|8,3012
|8,3512
|% -0,41
|
|Riyal
|1,9679
|1,9778
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|1,12
|
|Altın Gr.
|441
|442
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.980
|21,00
|
|Tam
|2.922
|2.995
|20,07
|
|Yarım
|1.412
|1.449
|9,71
|
|Çeyrek
|708
|724
|4,85
|
|Gümüş.Ons
|25,38
|25,41
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,33
|55,33
|0,08
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler MGROS, PGSUS, TSKB
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 55 kaybederek (% -0.33 ) 1, 356
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKFN, ESEN, BSOKE, VERUS, YAPRK, ISYAT, LUKSK, INVEO, ALKA, SEKUR
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17:59
BAGFS, DERIM, ADEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
MTRYO, MERIT, KONTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında