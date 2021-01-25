Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.01.2021 18:05



***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 27.500.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 7.750.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, payların nominal değerinden az olmamak koşuluyla, Prosedür çerçevesinde hesaplanacak baz fiyatın %20 fazlası olarak belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle 3.750.000 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılmasının Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanması sonucu
Şirketimizce tahsisli sermaye artırımına konu payların nominal tutarının, payların satış fiyatının tespiti amacıyla 25.01.2021 tarihi itibariyle TSP Prosedürü çerçevesinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmış olup, satış fiyatının kesinleştirilmesinin ardından ihraç belgesinin onaylanması amacıyla SPK'ya başvuru yapılacaktır.
TSP Prosedürü çerçevesinde Bülent Çobanoğlu'na hisse satış işlemi başvuru tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde gerçekleştirilecektir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla,
SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904251


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.540
Değişim :  -0,15% |  -2,24
Açılış :  1.557  
Önceki Kapanış :  1.542  
En Yüksek
1.560 En Düşük
1.537
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KAPLM 48,40 3.644.423 % 10,00  
KSTUR 231,00 1.450.547 % 10,00  
LUKSK 40,04 7.012.871 % 10,00  
MAALT 231,10 3.080.101 % 10,00  
BASCM 17,93 1.220.589 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,3990 7,4072 % -0,04  
Euro 8,9874 8,9948 % -0,31  
Sterlin 10,0861 10,1367 % -0,22  
Frank 8,3012 8,3512 % -0,41  
Riyal 1,9679 1,9778 % -0,08  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.855 1.856 1,12  
Altın Gr. 441 442 -0,28  
Cumhuriyet 2.933 2.980 21,00  
Tam 2.922 2.995 20,07  
Yarım 1.412 1.449 9,71  
Çeyrek 708 724 4,85  
Gümüş.Ons 25,38 25,41 -0,06  
Gümüş Gr. 6,03 6,04 -0,03  
B. Petrol 55,33 55,33 0,08  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru