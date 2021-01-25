***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 27.500.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 7.750.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, payların nominal değerinden az olmamak koşuluyla, Prosedür çerçevesinde hesaplanacak baz fiyatın %20 fazlası olarak belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle 3.750.000 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılmasının Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanması sonucuŞirketimizce tahsisli sermaye artırımına konu payların nominal tutarının, payların satış fiyatının tespiti amacıyla 25.01.2021 tarihi itibariyle TSP Prosedürü çerçevesinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmış olup, satış fiyatının kesinleştirilmesinin ardından ihraç belgesinin onaylanması amacıyla SPK'ya başvuru yapılacaktır.TSP Prosedürü çerçevesinde Bülent Çobanoğlu'na hisse satış işlemi başvuru tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde gerçekleştirilecektir.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Saygılarımızla,SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904251BIST