***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.02.2021 18:06
***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Tahsisli Sermaye Artırımı işlemlerinin tamamlanması amacıyla Borsa İstanbul A.Ş.Toptan Satışlar Pazarı işlemlerinde aracılık etmek üzere INVESTAZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile Aracılık Hizmet Sözleşmesi bugün (18.02.2021) itibariyle imzalanmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla,
SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910871
BIST
18:051.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,82
|Açılış
|: 1.548
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.563
En Düşük
1.544
18:057,0084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0424
|Açılış
|: 6,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0100
|
7,0084
En Düşük
6,9225
18:058,4680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0763
|Açılış
|: 8,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4680
En Düşük
8,3628
18:05399,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,51
|Açılış
|: 399,04
|
|Önceki Kapanış
|: 397,53
|
401,30
En Düşük
397,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DMSAS
|8,36
|60.533.640
|% 10,00
|
|NUHCM
|66,00
|181.785.806
|% 10,00
|
|TMSN
|19,37
|266.438.602
|% 9,99
|
|HEKTS
|31,70
|609.485.345
|% 9,99
|
|DOAS
|38,98
|205.548.686
|% 9,99
|
|UMPAS
|1,89
|818.111
|% -10,00
|
|SONME
|87,75
|9.775.066
|% -10,00
|
|TKURU
|306,70
|6.426.985
|% -9,98
|
|ISKPL
|38,28
|516.459.791
|% -9,97
|
|RODRG
|26,76
|4.649.221
|% -9,96
|
|HALKB
|5,64
|3.846.501.360
|% -2,25
|
|SASA
|49,80
|3.072.096.600
|% 9,98
|
|KOZAL
|152,10
|2.871.510.026
|% 6,89
|
|GARAN
|9,33
|1.783.063.905
|% -2,30
|
|THYAO
|12,27
|1.594.829.568
|% 0,57
|
|HALKB
|5,64
|3.846.501.360
|% -2,25
|
|SKBNK
|1,49
|558.595.907
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,16
|376.088.942
|% 9,43
|
|VAKBN
|4,37
|1.317.569.737
|% -3,53
|
|ODAS
|4,07
|1.169.395.447
|% -0,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0035
|7,0084
|% 0,61
|
|Euro
|8,4603
|8,4680
|% 0,91
|
|Sterlin
|9,7244
|9,7731
|% 1,02
|
|Frank
|7,7610
|7,8078
|% 0,56
|
|Riyal
|1,8589
|1,8682
|% 0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-2,84
|
|Altın Gr.
|398
|398
|0,74
|
|Cumhuriyet
|2.652
|2.692
|-15,00
|
|Tam
|2.637
|2.704
|-18,05
|
|Yarım
|1.275
|1.308
|-8,73
|
|Çeyrek
|639
|654
|-4,37
|
|Gümüş.Ons
|27,01
|27,05
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,08
|-0,05
|
|B. Petrol
|64,33
|64,33
|-0,01
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ULUUN
Yüzde 9.96 oranında artışla 18.43 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 502, 400 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 83 kaybederek (% -0.24 ) 1, 607
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17:57XU100
Endeks 1, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 34, 913.00 milyon TL de
-
17:56TTRAK
Yüzde 4.16 oranında artışla 225.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 377, 380 adet işlem
-
17:54TTRAK
Yüzde 4.34 oranında artışla 226.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 370, 317 adet işlem