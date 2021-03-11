***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.12.2020 - 30.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 29.12.2020 tarihli KAP açıklaması ile kamuoyuna duyurulan Bağlı Ortaklığımız Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile HSY YAPI İNŞAAT & AKIN İNŞAAT & KAM İNŞAAT İŞ ORTAKLIĞI arasında imzalanan iş sözleşmesine mahsuben 2.155.000.- TL çek ödemesi alınmıştır.Şirketimizin 30.12.2020 tarihli KAP açıklaması ile kamuoyuna duyurulan Bağlı Ortaklığımız Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile KAM İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ & GÜVEN-İŞ MÜHENDİSLİK İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İŞ ORTAKLIĞI arasında imzalanan iş sözleşmesine mahsuben 2.875.000.- TL çek ödemesi alınmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917350BIST