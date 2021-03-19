***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.03.2021 13:01
***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 27.500.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 7.750.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, payların nominal değerinden az olmamak koşuluyla, Prosedür çerçevesinde hesaplanacak baz fiyatın %20 fazlası olarak belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle 3.750.000 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılmasının Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanması sonucu
Şirketimizce tahsisli sermaye artırımına konu payların nominal tutarının, payların satış fiyatının tespiti amacıyla bugün (19.03.2021) itibariyle TSP Prosedürü çerçevesinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmış olup, satış fiyatının kesinleştirilmesinin ardından ihraç belgesinin onaylanması amacıyla SPK'ya başvuru yapılacaktır.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla,
SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919228
BIST
15:471.525
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -26,32
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.554
En Düşük
1.520
15:477,2649
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0577
|Açılış
|: 7,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,3636
En Düşük
7,2362
15:478,6489
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,0895
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8000
|
8,7866
En Düşük
8,6147
15:47405,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -3,14
|Açılış
|: 405,61
|
|Önceki Kapanış
|: 408,75
|
412,59
En Düşük
404,03
BIST En Aktif Hisseler15:47
|ORMA
|18,70
|411.157
|% 10,00
|
|ARSAN
|10,13
|10.442.551
|% 9,99
|
|TRILC
|28,48
|57.216.263
|% 9,96
|
|VESTL
|31,98
|686.990.325
|% 9,67
|
|UMPAS
|1,82
|511.773
|% 9,64
|
|DOKTA
|36,66
|9.839.659
|% -9,97
|
|CLEBI
|301,40
|459.084.812
|% -8,67
|
|SANKO
|13,17
|106.036.974
|% -8,48
|
|MNDRS
|3,37
|147.176.037
|% -7,67
|
|ERBOS
|64,00
|87.795.405
|% -7,04
|
|FROTO
|214,40
|1.458.510.161
|% 1,13
|
|THYAO
|13,78
|1.108.070.343
|% -1,15
|
|GLYHO
|6,14
|838.502.037
|% -3,61
|
|GARAN
|8,85
|763.568.115
|% -2,10
|
|SISE
|7,66
|739.888.483
|% -2,17
|
|SKBNK
|1,30
|286.054.760
|% -2,99
|
|EKGYO
|2,10
|338.215.719
|% -3,23
|
|TSKB
|1,62
|259.270.667
|% -4,71
|
|GLYHO
|6,14
|838.502.037
|% -3,61
|
|ODAS
|3,75
|504.838.654
|% -6,72
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2628
|7,2649
|% -0,79
|
|Euro
|8,6425
|8,6489
|% -1,02
|
|Sterlin
|10,0573
|10,1077
|% -1,08
|
|Frank
|7,7725
|7,8193
|% -1,14
|
|Riyal
|1,9284
|1,9380
|% -0,91
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|2,26
|
|Altın Gr.
|406
|406
|-3,03
|
|Cumhuriyet
|2.702
|2.743
|-24,00
|
|Tam
|2.684
|2.754
|-25,96
|
|Yarım
|1.297
|1.332
|-12,56
|
|Çeyrek
|651
|666
|-6,28
|
|Gümüş.Ons
|26,21
|26,24
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,93
|62,93
|-0,35
|
Seans Raporu
15:47
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-
15:59AKYHO
Yüzde -6.05 oranında düşüşle 2.33 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 377, 738 adet işlem
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15:58CLEBI
Yüzde -8.88 oranında düşüşle 300.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 407, 851 adet işlem
-
15:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -31, 51 kaybederek (% -1.94 ) 1, 594
-
15:57
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle CEMAS, GEDIZ, ORMA
-
15:57XU100
Endeks 1, 523 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 79 altında . İşlem hacmi 15, 910.00 milyon TL de