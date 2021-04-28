***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYatırımcı İlişkileri Yöneticiliği görevinden İstifa Eden Nazan KAYA yerine Yönetim Kurulumuzun 28.04.2021 tarihinde almış olduğu karara göre, Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği pozisyonuna, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı'na sahip Fatih KARACANİK atanmıştır.Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932074BIST