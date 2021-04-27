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***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.04.2021 20:38



***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yukarıda belirtilen tarihte (27.04.2021) Şirket Merkezinde toplanan Yönetim Kurulu Üyeleri gündem gereği yapılan müzakere ve oylama sonucunda
 
1 ) Şirketimizin 27.500.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 1-TL nominal değerli paylardan oluşan toplam 7.849.206-TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, 372.448,42.- TL nakden,3.127.551,58.-TL Bülent Çobanoğlu'nun nakit karşılığı alacaklarından mahsup edilmek suretiyle toplam satış tutarı 3.500.000.00.-TL  karşılığındaki payların, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek baz fiyatın %20 fazlası olarak belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle, 3.500.000,00 TL satış bedeline denk gelecek adette ve nominal tutarda payın ihraç edilmek suretiyle ihraç edilecek pay adedi ve tutarı kadar artırılmasına,
2) İhraç edilecek payların tamamının Borsa'da işlem gören nitelikte (B) Grubu imtiyazsız pay olarak ihraç edilmesine ve tamamının Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Bülent ÇOBANOĞLU'na  tahsis edilmesine,
3) Artırılan sermaye tutarını temsil edecek payların tamamının halka arz edilmeksizin, tahsisli satış yöntemi ile Bülent Çobanoğlu'na Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemeleri çerçevesinde toptan satış işlemi yolu ile satılmasına, bu amaçla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") başvurulmasına,
4) Kurul ücreti, aracılık komisyonu ve pay ihracına ilişkin diğer giderlerin 3.500.000,00 TL tutarındaki tahsisli sermaye artırımından sağlanacak gelir dışında ayrıca ödenmesine, 
6) Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemelerine uygun Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda yönetime yetki verilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.
              
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931488


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