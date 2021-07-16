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***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.07.2021 10:43



***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.12.2020, 30.12.2020, 28.01.2021, 01.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

29.12.2020 tarihinde kamuoyuna duyurulan şirketimizin  Bağlı Ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile Hsy Yapı İnşaat & Akın İnşaat & Kam İnşaat İş Ortaklığı arasında Hakkari ilinde yapımı devam eden, Hakkari Üniversitesi Zeynel Bey Yerleşkesi 2. Etap Merkezi Birimler Binaları İnşaatı işine ait  Elektronik Güvenlik Sistemleri, Merkezi Anons ve Çok Amaçlı Seslendirme, Kartlı Giriş Sistemleri, Acil Çıkış Sistemleri işlerine dair 29.12.2020 tarihinde imzalanan ticari sözleşmenin taahhütleri yerine getirilerek teslim edilmiştir. 
30.12.2020 tarihinde kamuoyuna duyurulan  şirketimizin Bağlı Ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile Kam İnşaat Ticaret Limited Şirketi & Güven-İş Mühendislik İnşaat Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı arasında, Elazığ İli Merkez İlçesi, Çatalçeşme Mahallesi, 5.Etap, 281 Adet Konut, 7 Adet dükkan ve 1 Adet Cami İnşaatları işine ait Kapalı Devre CCTV Sistemleri, Video Intercom Sistemleri, Yangın İhbar Sistemleri ile Merkezi Anons ve Çok Amaçlı Seslendirme işlerine dair 30.12.2020 tarihinde imzalanan ticari sözleşmenin taahhütleri yerine getirilerek teslim edilmiştir.
28.01.2021 tarihinde kamuoyuna duyurulan şirketimiz bağlı ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile Çekino Savunma Elektronik Ve Bilişim A.Ş. firması arasında, kapı geçiş kontrol projesinde kullanılması amacıyla, Kartlı Geçiş Sistemi yazılımının satışı işlerine dair 28.01.2021 tarihinde imzalanan sözleşmenin taahhütleri yerine getirilerek teslim edilmiştir.
01.02.2021 tarihinde kamuoyuna duyurulan şirketimiz bağlı ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile Çekino Savunma Elektronik Ve Bilişim A.Ş. firması arasında, kapalı devre TV sistemi projesinde kullanılması amacıyla, Video Analiz Yazılımının  satışı işlerine dair 01.02.2021 tarihinde imzalanan 2. ticari sözleşmenin taahhütleri yerine getirilerek teslim  edilmiştir. 
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951453


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