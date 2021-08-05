***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz bağlı ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ,Prizma Elektrik Ldt.Şti. ve KSA İnşaat ve Ticaret A.Ş. ile kurdukları SNK-PR-KSK Adi ortaklığının, Dicle Kök Enerji Yatırım A.Ş. firması arasında imzaladığı 52.727.350,29 TL. bedelli sözleşmeye istinaden bugün ilk hakediş karşılığı olarak 640.000 TL. bedel tahsil edilmiştir. Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. Öncü Metal Ltd. Şti ile kurdukları SNK-ÖNCÜ Adi Ortaklığı'nın, Dicle Kök Enerji Yatırım A.Ş. firması arasında imzaladığı 26.293.846,33 TL .bedelli sözleşmeye istinaden bugün ilk hakediş karşılığı olarak 174.026,71 TL, bedel tahsil edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955223BIST