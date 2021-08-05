***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.08.2021 21:57
***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz bağlı ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ,Prizma Elektrik Ldt.Şti. ve KSA İnşaat ve Ticaret A.Ş. ile kurdukları SNK-PR-KSK Adi ortaklığının, Dicle Kök Enerji Yatırım A.Ş. firması arasında imzaladığı 52.727.350,29 TL. bedelli sözleşmeye istinaden bugün ilk hakediş karşılığı olarak 640.000 TL. bedel tahsil edilmiştir. Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. Öncü Metal Ltd. Şti ile kurdukları SNK-ÖNCÜ Adi Ortaklığı'nın, Dicle Kök Enerji Yatırım A.Ş. firması arasında imzaladığı 26.293.846,33 TL .bedelli sözleşmeye istinaden bugün ilk hakediş karşılığı olarak 174.026,71 TL, bedel tahsil edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955223
BIST
18:051.432
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|: 1.409
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|VBTYZ
|20,90
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|UZERB
|35,86
|458.724
|% 10,00
|
|KAPLM
|23,56
|30.603.256
|% 9,99
|
|EDATA
|17,94
|113.011.217
|% 9,99
|
|DNISI
|12,45
|11.221.898
|% 9,98
|
|DERIM
|10,43
|15.101.492
|% -9,93
|
|AGYO
|3,18
|79.567.777
|% -9,92
|
|METUR
|4,49
|270.736.430
|% -9,84
|
|SANFM
|19,50
|10.066.874
|% -9,30
|
|SNKRN
|21,06
|797.164
|% -9,22
|
|GARAN
|9,26
|2.286.056.080
|% 1,76
|
|KOZAL
|109,50
|1.737.153.209
|% 3,30
|
|TUPRS
|97,75
|817.805.775
|% 3,38
|
|THYAO
|12,76
|652.575.263
|% 1,03
|
|AKBNK
|5,52
|633.367.741
|% 1,85
|
|GARAN
|9,26
|2.286.056.080
|% 1,76
|
|YKBNK
|2,49
|614.729.809
|% 1,63
|
|ODAS
|1,39
|167.617.974
|% 2,96
|
|AKBNK
|5,52
|633.367.741
|% 1,85
|
|TSKB
|1,33
|127.054.129
|% 1,53
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,5306
|8,5391
|% 0,76
|
|Euro
|10,1119
|10,1273
|% 0,87
|
|Sterlin
|11,8528
|11,9122
|% 0,95
|
|Frank
|9,3786
|9,4351
|% 0,67
|
|Riyal
|2,2691
|2,2805
|% 0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-7,88
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,86
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|7,00
|
|Tam
|3.268
|3.350
|15,92
|
|Yarım
|1.579
|1.621
|7,70
|
|Çeyrek
|792
|810
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|25,12
|25,16
|-0,25
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|Gümüş Gr.
|6,89
|6,90
|-0,02
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|B. Petrol
|71,32
|71,32
|0,94
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