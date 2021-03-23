Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

23.03.2021 18:56



***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artırımı Hakk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.11.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 27.500.000
Mevcut Sermaye (TL) 7.750.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 7.849.206

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNKR00015 750.000
B Grubu, SNKRN, TRESNKR00023 7.000.000 99.206 1,41722 B Grubu, SNKRN, TRESNKR00023 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 7.750.000 99.206,000 1,28007

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Bülent ÇOBANOĞLU

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 04.09.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 21.01.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 27.500.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 7.750.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, payların nominal değerinden az olmamak koşuluyla, Borsa İstanbul A.Ş.'nin (Borsa) Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü (Prosedür) çerçevesinde hesaplanacak baz fiyatın %20 fazlası olarak belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle (3.123.000 TL'si nakden, 627.000 TL'si Bülent ÇOBANOĞLU'nun Şirketimizden olan nakit alacaklarına mahsuben) toplam 3.750.000 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve tamamı Şirketimizin yönetim kurulu başkanı Bülent ÇOBANOĞLU'na tahsisli olarak satılacak olan B Grubu hamiline yazılı paylara ilişkin ihraç belgesinin Kurul'ca onaylanması talebini değerlendiren Sermaye Piyasası Kurulu 21.01.2021 tarih ve 4/66 sayılı toplantısında?
Şirketimizin 27.500.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 7.750.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, payların nominal değerinden az olmamak koşuluyla, Prosedür çerçevesinde hesaplanacak baz fiyatın %20 fazlası olarak belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle (3.123.000 TL'si nakden, 627.000 TL'si Bülent ÇOBANOĞLU'nun Şirketimizden olan nakit alacaklarına mahsuben) toplam 3.750.000 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve tamamı Şirketimizin yönetim kurulu başkanı Bülent ÇOBANOĞLU'na tahsisli olarak satılacak olan B Grubu hamiline yazılı paylara ilişkin ihraç belgesinin?
(i) Sermaye artırımında Bülent ÇOBANOĞLU'nun Şirketimizden olan nakit alacaklarına mahsup edilecek tutarın, mahsuba konu 627.000 TL'den Senkron Bina Teknolojileri A.Ş.'nin borcu nedeniyle bankaya yapılan 1.865 TL ödemenin çıkarılarak dikkate alınması ve bu tutardaki fonun Bülent ÇOBANOĞLU tarafından nakden ödenmesi,
(ii) Sermaye artırımına konu payların nominal tutarının, payların satış fiyatının tespiti amacıyla Şirketimiz tarafından Borsa'ya yapılacak başvuru sonrasında belirlenebileceği göz önünde bulundurularak, Şirketimiz tarafından Borsa'ya yapılacak başvuru sonucu bulunacak baz fiyatın %20 fazlası esas alınmak suretiyle, ihraç edilecek payların nominal tutarının tespit edilmesi sonrasında nominal tutar ve fiyat bilgisini içerecek şekilde düzeltilmesi şartlarıyla onaylanmasına karar vermiştir.
Bu bağlamda sermaye artırımına konu payların Borsa'ya yapılan başvuru sonucu belirlenen satış fiyatının 37,80 TL ve tahsisli sermaye artırım tutarının ise 99.206 TL (İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Toplam Nominal Değeri) olarak belirlenerek hazırlanan ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, 23.03.2021 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir. SPK onaylı ihraç belgesi ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla,

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onaylı İhraç Belgesi 23.03.2021.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920027


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.377
Değişim :  -0,13% |  -1,82
Açılış :  1.336  
Önceki Kapanış :  1.379  
En Yüksek
1.403 En Düşük
1.256
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRMEN 2,97 761.380 % 10,00  
AVOD 9,35 436.712.338 % 10,00  
KENT 341,00 3.055.905 % 10,00  
ISBIR 7.920,00 8.295.949 % 10,00  
VAKKO 16,29 10.479.764 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,9107 7,9115 % 1,67  
Euro 9,3992 9,4786 % 2,37  
Sterlin 10,8757 10,9303 % 1,32  
Frank 8,4538 8,5048 % 0,93  
Riyal 2,1069 2,1174 % 2,06  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.727 1.727 -12,29  
Altın Gr. 441 441 6,66  
Cumhuriyet 2.905 2.949 14,00  
Tam 2.889 2.964 10,74  
Yarım 1.396 1.434 5,20  
Çeyrek 700 717 2,59  
Gümüş.Ons 25,04 25,06 -0,72  
Gümüş Gr. 6,39 6,40 -0,04  
B. Petrol 60,77 60,77 -3,85  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru