***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.10.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'na iletilen Tahsisli Sermaye Artırımı Fon Kullanım Raporu hakkında 12.10.2020 tarih 2020/34 sayılı Yönetim Kurulu kararı ektedir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz. Saygılarımızla, SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş .http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886329BIST