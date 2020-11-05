***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
05.11.2020 13:56
***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.10.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilen Tahsisli Sermaye Artırımı Fon Kullanım Raporu hakkında 12.10.2020 tarih 2020/34 sayılı Yönetim Kurulu kararı ektedir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz. Saygılarımızla, SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş .
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886329
BIST
15:171.182
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 14,01
|Açılış
|: 1.173
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168
|
1.183
En Düşük
1.170
15:178,4506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0291
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,4795
En Düşük
8,4114
15:1710,0126
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,1328
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0163
En Düşük
9,8472
15:17521,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 5,48
|Açılış
|: 521,33
|
|Önceki Kapanış
|: 515,85
|
523,06
En Düşük
514,93
BIST En Aktif Hisseler15:17
|BLCYT
|6,60
|8.840.534
|% 10,00
|
|CASA
|41,80
|192.060
|% 10,00
|
|NATEN
|36,98
|69.308.355
|% 9,99
|
|DITAS
|30,60
|2.456.934
|% 9,99
|
|MEGAP
|14,90
|10.135.141
|% 9,96
|
|EUYO
|10,44
|4.460.657
|% -10,00
|
|VANGD
|8,82
|3.454.370
|% -10,00
|
|ETYAT
|5,68
|2.342.892
|% -9,98
|
|ARTI
|5,59
|845.985
|% -9,98
|
|UZERB
|29,62
|859.721
|% -9,97
|
|GARAN
|6,96
|1.518.191.715
|% 0,43
|
|SISE
|6,65
|940.565.744
|% 2,78
|
|TSKB
|2,00
|642.470.957
|% -3,38
|
|PETKM
|4,31
|610.373.350
|% 1,17
|
|EGEEN
|1.164,50
|585.948.569
|% -4,78
|
|SKBNK
|1,84
|565.425.036
|% 8,24
|
|TSKB
|2,00
|642.470.957
|% -3,38
|
|EKGYO
|1,80
|511.216.398
|% 2,86
|
|ALBRK
|1,72
|395.617.034
|% 4,88
|
|GARAN
|6,96
|1.518.191.715
|% 0,43
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4485
|8,4506
|% 0,35
|
|Euro
|9,9978
|10,0126
|% 1,34
|
|Sterlin
|11,0148
|11,0701
|% 1,03
|
|Frank
|9,2870
|9,3430
|% 1,03
|
|Riyal
|2,2495
|2,2608
|% 0,49
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|13,77
|
|Altın Gr.
|522
|522
|6,61
|
|Cumhuriyet
|3.454
|3.507
|19,00
|
|Tam
|3.443
|3.530
|22,22
|
|Yarım
|1.664
|1.707
|10,75
|
|Çeyrek
|835
|854
|5,37
|
|Gümüş.Ons
|24,56
|24,60
|0,69
|
|Gümüş Gr.
|6,69
|6,70
|0,22
|
|B. Petrol
|40,97
|40,97
|-0,25
|
Seans Raporu
15:17
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15:27XU100
Endeks 1, 181 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 13 üstünde . İşlem hacmi 15, 544.00 milyon TL de
-
15:27EGSER
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