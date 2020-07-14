***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.07.2020 14:23
***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Nazan Kaya Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 02.07.2019 (0536) 811 97 57 nazan.kaya@senkronguvenlik.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı/ Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı/ Türev Araçlar Lisansı / Konut Değerleme Lisansı / Kredi Derecelendirme Lisansı /Gayrimenkul Değerleme Lisansı 202603/701107/300531/900862/603643/409960
Ömer Akış Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi 10.02.2020 (0212) 296 46 71-416 omer.akis@senkronguvenlik.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859665
BIST
15:41117.451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -947,80
|Açılış
|: 118.114
|
|Önceki Kapanış
|: 118.399
|
118.658
En Düşük
117.002
15:416,8656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0057
|Açılış
|: 6,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8707
En Düşük
6,8552
15:417,8114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0272
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8168
En Düşük
7,7736
15:41398,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,91
|Açılış
|: 398,46
|
|Önceki Kapanış
|: 397,54
|
398,67
En Düşük
395,38
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|5,94
|4.775.199
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|4.775.199
|% 10,00
|
|FMIZP
|60,55
|20.238.535
|% 9,99
|
|PKENT
|334,80
|2.884.089
|% 9,99
|
|GARFA
|5,75
|31.294.227
|% 9,94
|
|VKFYO
|4,60
|2.402.046
|% -9,98
|
|TSPOR
|5,06
|8.974.634
|% -9,96
|
|KERVN
|0,46
|748.319
|% -8,00
|
|BASCM
|4,15
|23.197
|% -7,78
|
|LOGO
|89,25
|18.005.674
|% -5,05
|
|EKGYO
|2,30
|1.602.939.968
|% 1,32
|
|GARAN
|7,89
|637.003.940
|% -1,00
|
|ODAS
|2,86
|613.656.659
|% -3,05
|
|THYAO
|11,88
|607.103.791
|% -0,75
|
|EREGL
|8,86
|503.434.372
|% -0,45
|
|EKGYO
|2,30
|1.602.939.968
|% 1,32
|
|SKBNK
|1,64
|426.414.285
|% -0,61
|
|TSKB
|1,25
|312.214.444
|% -0,79
|
|ODAS
|2,86
|613.656.659
|% -3,05
|
|IHLGM
|1,79
|322.605.059
|% -1,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5759
|8,6189
|% -0,10
|
|Frank
|7,2799
|7,3237
|% 0,35
|
|Riyal
|1,8252
|1,8344
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|0,20
|
|Altın Gr.
|398
|398
|0,69
|
|Cumhuriyet
|2.589
|2.610
|2,80
|
|Tam
|2.667
|2.678
|2,90
|
|Yarım
|1.295
|1.310
|1,40
|
|Çeyrek
|647
|656
|0,70
|
|Gümüş.Ons
|19,10
|19,13
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|4,22
|4,23
|0,02
|
|B. Petrol
|42,17
|42,17
|-0,55
|