Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.07.2020 14:23
GÜNCEL HABERLER



***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Nazan Kaya Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 02.07.2019 (0536) 811 97 57 nazan.kaya@senkronguvenlik.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı/ Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı/ Türev Araçlar Lisansı / Konut Değerleme Lisansı / Kredi Derecelendirme Lisansı /Gayrimenkul Değerleme Lisansı 202603/701107/300531/900862/603643/409960
Ömer Akış Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi 10.02.2020 (0212) 296 46 71-416 omer.akis@senkronguvenlik.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859665


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:41117.451
Değişim :  -0,80% |  -947,80
Açılış :  118.114  
Önceki Kapanış :  118.399  
En Yüksek
118.658 En Düşük
117.002
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MEGAP 5,94 4.775.199 % 10,00  
MEGAP 5,94 4.775.199 % 10,00  
FMIZP 60,55 20.238.535 % 9,99  
PKENT 334,80 2.884.089 % 9,99  
GARFA 5,75 31.294.227 % 9,94  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5759 8,6189 % -0,10  
Frank 7,2799 7,3237 % 0,35  
Riyal 1,8252 1,8344 % 0,11  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.803 1.803 0,20  
Altın Gr. 398 398 0,69  
Cumhuriyet 2.589 2.610 2,80  
Tam 2.667 2.678 2,90  
Yarım 1.295 1.310 1,40  
Çeyrek 647 656 0,70  
Gümüş.Ons 19,10 19,13 0,05  
Gümüş Gr. 4,22 4,23 0,02  
B. Petrol 42,17 42,17 -0,55  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru