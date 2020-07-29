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***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.07.2020 19:00
GÜNCEL HABERLER



***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Esentepe Mah. Büyükdere Cad. LOFT Residence Apt. No: 201/6 Şişli / İstanbul
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Esentepe Mah. Büyükdere Cad. LOFT Residence Apt. No: 201/6 Şişli / İstanbul


İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. LOFT Residence Apt. No: 201/6 Şişli / İstanbul (0212) 942 63 96 (0850) 522 34 03

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Nazan Kaya Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 02.07.2019 (0536) 811 97 57 nazan.kaya@senkronguvenlik.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı/ Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı/ Türev Araçlar Lisansı / Konut Değerleme Lisansı / Kredi Derecelendirme Lisansı /Gayrimenkul Değerleme Lisansı 202603/701107/300531/900862/603643/409960
Ömer Akış Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi 10.02.2020 omer.akis@senkronguvenlik.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863669


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 35,20 72.028.015 % 10,00  
KRGYO 6,05 49.049.693 % 10,00  
IHYAY 1,43 136.343.806 % 10,00  
PKENT 867,90 4.078.262 % 10,00  
BURVA 78,10 16.653.648 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,0305 9,0758 % 1,05  
Frank 7,6097 7,6556 % 1,18  
Riyal 1,8560 1,8653 % 0,75  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.960 1.961 1,86  
Altın Gr. 440 440 2,95  
Cumhuriyet 2.884 2.926 30,60  
Tam 2.971 3.016 38,10  
Yarım 1.442 1.468 14,20  
Çeyrek 723 736 8,50  
Gümüş.Ons 24,18 24,22 -0,21  
Gümüş Gr. 5,42 5,43 -0,01  
B. Petrol 43,95 43,95 0,34  
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