***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Esentepe Mah. Büyükdere Cad. LOFT Residence Apt. No: 201/6 Şişli / İstanbulÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Esentepe Mah. Büyükdere Cad. LOFT Residence Apt. No: 201/6 Şişli / İstanbulİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksEsentepe Mah. Büyükdere Cad. LOFT Residence Apt. No: 201/6 Şişli / İstanbul (0212) 942 63 96 (0850) 522 34 03Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoNazan Kaya Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 02.07.2019 (0536) 811 97 57 nazan.kaya@senkronguvenlik.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı/ Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı/ Türev Araçlar Lisansı / Konut Değerleme Lisansı / Kredi Derecelendirme Lisansı /Gayrimenkul Değerleme Lisansı 202603/701107/300531/900862/603643/409960Ömer Akış Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi 10.02.2020 omer.akis@senkronguvenlik.com.tr