***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.07.2020 19:00
***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Esentepe Mah. Büyükdere Cad. LOFT Residence Apt. No: 201/6 Şişli / İstanbul
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Esentepe Mah. Büyükdere Cad. LOFT Residence Apt. No: 201/6 Şişli / İstanbul
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. LOFT Residence Apt. No: 201/6 Şişli / İstanbul (0212) 942 63 96 (0850) 522 34 03
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Nazan Kaya Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 02.07.2019 (0536) 811 97 57 nazan.kaya@senkronguvenlik.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı/ Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı/ Türev Araçlar Lisansı / Konut Değerleme Lisansı / Kredi Derecelendirme Lisansı /Gayrimenkul Değerleme Lisansı 202603/701107/300531/900862/603643/409960
Ömer Akış Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi 10.02.2020 omer.akis@senkronguvenlik.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863669
BIST
18:051.136
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -17,15
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.121
18:056,9828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0489
|Açılış
|: 7,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
7,0042
En Düşük
6,9132
18:058,2502
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,1147
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2715
En Düşük
8,1145
18:05440,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,31
|Açılış
|: 440,18
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
441,01
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|35,20
|72.028.015
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|49.049.693
|% 10,00
|
|IHYAY
|1,43
|136.343.806
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|4.078.262
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|16.653.648
|% 10,00
|
|AKMGY
|38,72
|18.366.725
|% -10,00
|
|KENT
|2.408,00
|17.567.313
|% -10,00
|
|POLTK
|149,20
|731.823
|% -9,96
|
|TDGYO
|5,21
|19.715.938
|% -9,71
|
|NUGYO
|7,44
|68.524.895
|% -9,49
|
|ASELS
|35,28
|2.309.536.364
|% -3,29
|
|GUSGR
|6,27
|2.140.948.304
|% 5,20
|
|GARAN
|7,10
|1.589.460.764
|% -4,05
|
|EKGYO
|2,23
|1.367.424.771
|% 0,45
|
|KRDMD
|3,04
|859.860.913
|% 0,33
|
|EKGYO
|2,23
|1.367.424.771
|% 0,45
|
|GUSGR
|6,27
|2.140.948.304
|% 5,20
|
|KRDMD
|3,04
|859.860.913
|% 0,33
|
|IHLAS
|0,91
|253.237.671
|% 1,11
|
|TSKB
|1,15
|320.276.841
|% -1,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0305
|9,0758
|% 1,05
|
|Frank
|7,6097
|7,6556
|% 1,18
|
|Riyal
|1,8560
|1,8653
|% 0,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.961
|1,86
|
|Altın Gr.
|440
|440
|2,95
|
|Cumhuriyet
|2.884
|2.926
|30,60
|
|Tam
|2.971
|3.016
|38,10
|
|Yarım
|1.442
|1.468
|14,20
|
|Çeyrek
|723
|736
|8,50
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,22
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|5,42
|5,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|43,95
|43,95
|0,34
|
Seans Raporu
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