***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.11.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıICD Teknoloji Yazılım Medya Limited ŞirketiVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih25/11/2021Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirket cirosuna olumlu katkısı beklenmektedir.AçıklamalarSenkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. ile ICD Teknoloji Yazılım Medya Limited Şirketi arasında, ''E-TUTANAK KURUMLARARASI VERİMLİLİK PROJESİ ‘' kapsamında kullanılması amacıyla hazırlanan, E-Tutanak Yazılımının satışı işlerine dair ticari sözleşme 30.400.000 TL ( Otuzmilyondörtyüzbin Türk Lirası) bedel üzerinden bugün ( 25.Kasım.2021) imzalanmıştır. İşin kapsamı yazılım hazırlama ve kurumlarda uygulaması işleridir. Proje Konusu E-TUTANAK yazılımı, müşterimiz ICD Teknolojiye firmamız tarafından tamamlanarak 24.12.2021 tarihinde teslim edilecektir.Kamuoyunun bilgilerine saygı ile duyurulur.Saygılarımızla ,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979685BIST