***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYukarıda belirtilen tarihte Şirket Merkezinde toplanan Yönetim Kurulu Üyeleri gündem gereği yapılan müzakere ve oylama sonucundaGenel Kurulumuzun bugün tescil edilmesinden dolayı, Yönetim Kurulu Komitelerimiz aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.Kurumsal Yönetim KomitesiÜyenin Adı SoyadıUnvanıŞirketteki GöreviOsman Nezihi ALPTÜRKBaşkanBağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiDr. M. Faik ÖZTUNÇÜyeBağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiSelahattin KURUTKANÜyeYönetim Kurulu ÜyesiFatih KaracanikÜyeYatırımcı İlişkileri Bölüm YöneticisiDenetim KomitesiÜyenin Adı SoyadıUnvanıŞirketteki GöreviOsman Nezihi ALPTÜRKBaşkanBağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiDr. M. Faik ÖZTUNÇÜyeBağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiRiskin Erken Saptanması KomitesiÜyenin Adı SoyadıUnvanıŞirketteki GöreviDr. M. Faik ÖZTUNÇBaşkanBağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiOsman Nezihi ALPTÜRKÜyeBağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiSemih ErkÜyeYönetim Kurulu ÜyesiKatılanların Oy Birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944268BIST