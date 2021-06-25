***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
25.06.2021 19:46
***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Yukarıda belirtilen tarihte Şirket Merkezinde toplanan Yönetim Kurulu Üyeleri gündem gereği yapılan müzakere ve oylama sonucunda
Genel Kurulumuzun bugün tescil edilmesinden dolayı, Yönetim Kurulu Komitelerimiz aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.
Kurumsal Yönetim Komitesi
Üyenin Adı Soyadı
Unvanı
Şirketteki Görevi
Osman Nezihi ALPTÜRK
Başkan
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. M. Faik ÖZTUNÇ
Üye
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Selahattin KURUTKAN
Üye
Yönetim Kurulu Üyesi
Fatih Karacanik
Üye
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
Denetim Komitesi
Üyenin Adı Soyadı
Unvanı
Şirketteki Görevi
Osman Nezihi ALPTÜRK
Başkan
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. M. Faik ÖZTUNÇ
Üye
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Üyenin Adı Soyadı
Unvanı
Şirketteki Görevi
Dr. M. Faik ÖZTUNÇ
Başkan
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Osman Nezihi ALPTÜRK
Üye
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Semih Erk
Üye
Yönetim Kurulu Üyesi
Katılanların Oy Birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944268
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|VKFYO
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|GARAN
|8,20
|672.492.325
|% -1,68
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|KRDMD
|6,81
|624.087.424
|% 1,49
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|EKGYO
|2,05
|524.169.070
|% -3,30
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|EREGL
|18,14
|429.335.961
|% -0,44
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|EKGYO
|2,05
|524.169.070
|% -3,30
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|YKBNK
|2,21
|334.977.205
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|KRDMD
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|624.087.424
|% 1,49
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|GARAN
|8,20
|672.492.325
|% -1,68
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|PETKM
|5,39
|362.143.891
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,7486
|8,7801
|% 0,82
|
|Euro
|10,4465
|10,4867
|% 0,78
|
|Sterlin
|12,1536
|12,2146
|% 0,53
|
|Frank
|9,5384
|9,5958
|% 0,95
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|Riyal
|2,3340
|2,3457
|% 0,81
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|1.782
|6,15
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|Altın Gr.
|502
|503
|5,50
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|Cumhuriyet
|3.315
|3.365
|13,00
|
|Tam
|3.300
|3.385
|13,68
|
|Yarım
|1.595
|1.637
|6,62
|
|Çeyrek
|800
|819
|3,31
|
|Gümüş.Ons
|26,09
|26,13
|0,18
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|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,10
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|B. Petrol
|76,12
|76,12
|0,56
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