***SNPAM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
20.01.2021 18:45
***SNPAM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında SNPAM.E payları 21/01/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 04/02/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz. SPK'nın 30/06/2020 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-30 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903561
BIST
18:051.569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,34
|Açılış
|: 1.573
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.574
En Düşük
1.552
18:057,3983
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,0664
|Açılış
|: 7,4520
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4450
|
7,4815
En Düşük
7,3920
18:058,9634
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,0940
|Açılış
|: 9,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0885
En Düşük
8,9518
18:05443,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,90
|Açılış
|: 443,59
|
|Önceki Kapanış
|: 441,70
|
446,31
En Düşük
438,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GEREL
|7,81
|554.924.570
|% 10,00
|
|TURGG
|184,80
|112.302.347
|% 10,00
|
|INTEM
|66,55
|42.726.200
|% 10,00
|
|DITAS
|37,20
|14.432.724
|% 9,99
|
|PKENT
|1.433,10
|7.497.822
|% 9,99
|
|ATSYH
|8,10
|1.070.539
|% -10,00
|
|TGSAS
|28,26
|20.388.105
|% -10,00
|
|ARTI
|8,46
|2.915.072
|% -10,00
|
|UMPAS
|2,34
|525.463
|% -10,00
|
|CMENT
|49,06
|2.784.555
|% -9,98
|
|TSKB
|1,98
|1.678.533.422
|% 5,32
|
|DOHOL
|3,88
|1.519.971.722
|% 1,04
|
|KRDMD
|7,34
|1.394.487.017
|% 3,38
|
|GARAN
|10,05
|1.193.265.148
|% -0,79
|
|SISE
|8,10
|1.133.557.515
|% 2,02
|
|TSKB
|1,98
|1.678.533.422
|% 5,32
|
|DOHOL
|3,88
|1.519.971.722
|% 1,04
|
|EKGYO
|2,46
|806.344.877
|% 0,41
|
|SKBNK
|1,58
|445.407.956
|% -0,63
|
|KARSN
|4,14
|889.895.345
|% 0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3910
|7,3983
|% -0,89
|
|Euro
|8,9514
|8,9634
|% -1,04
|
|Sterlin
|10,0665
|10,1169
|% -0,79
|
|Frank
|8,2771
|8,3270
|% -1,07
|
|Riyal
|1,9656
|1,9755
|% -0,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|24,47
|
|Altın Gr.
|444
|444
|2,46
|
|Cumhuriyet
|2.939
|2.984
|16,00
|
|Tam
|2.934
|3.007
|23,06
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|11,15
|
|Çeyrek
|711
|727
|5,58
|
|Gümüş.Ons
|25,66
|25,70
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,08
|
|B. Petrol
|56,35
|56,35
|0,45
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58JANTS
Yüzde 5.14 oranında artışla 532.00 lira fiyatla işlem gören hissede 119, 001 adet işlem
-
17:57ULUUN
Yüzde 9.67 oranında artışla 14.17 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 672, 793 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, PGSUS, ISCTR
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 39 artarak (% 0.17 ) 1, 391
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GEREL, FLAP, VAKFN, BAGFS, KONTR, DOAS, BEYAZ, DZGYO, TURGG, FMIZP