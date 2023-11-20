***SNPAM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***SNPAM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [SNPAM]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş. (SNPAM.E) payında 21/11/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Depo Şartı" tedbiri uygulanacaktır.Tedbirin uygulanacağı son tarih 20/12/2023'dür.SNPAM.E payında halihazırda uygulanmakta olan "Emir Paketi" tedbiri de 20/12/2023 tarihine (seans sonuna) kadar uzatılmıştır. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır.Not: TYS ve VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre TYS ve VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218957BIST